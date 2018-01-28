Папа Римський: я розпочинаю та завершую день по-українськи

«Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями», - зазначив Франциск

У неділю, 28 січня, Папа Римський Франциск назвав українок героїнями на зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії в Римі, повідомляє «Радіо Ватикану». Голова Римо-Католицької церкви подякував українським жінкам, які доглядають в Італії за літніми людьми, дітьми і хворими, назвавши їх «апостолками милосердної



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Папа Римський Франциск зустрівся у Римі з українськими вірянами

«Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями», - зазначив Франциск

У неділю, 28 січня, Папа Римський Франциск назвав українок героїнями на зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії в Римі, повідомляє «Радіо Ватикану».

Голова Римо-Католицької церкви подякував українським жінкам, які доглядають в Італії за літніми людьми, дітьми і хворими, назвавши їх «апостолками милосердної любові і віри». Він також зазначив, що українки мужньо передавали віру під час хрещення дітей в найскладніші часи.

«За кожним із вас стоїть мама, бабуся, яка передала віру. Українські жінки - дійсно героїні», - сказав Папа Франциск.

Папа Римський розповів, що в Аргентині Верховний архієпископ УГКЦ подарував йому ікону Богородиці. Цю ікону понтифік забрав із собою до Риму.

«Хочу розповісти вам один секрет. Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями... Щовечора, перед тим, як іти спати, цілую цю ікону, яку мені подарував ваш Верховний Архиєпископ, і зранку також вітаюся з нею. Тож можна сказати, що розпочинаю та завершую день по-українськи», - розповів він.

Нагадаємо, у промові Папа Франциск, зокрема, згадав трьох уже спочилих єпископів Української греко-католицької церкви, які перебуваючи у вигнанні, підтримували життя УГКЦ у підпіллі. Також Франциск висловив солідарність із вірянами-українцями з Італії.