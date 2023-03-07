Парамедикиня Тайра стала лауреаткою премії Держдепу США

Окупанти взяли Паєвську в полон, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя

Українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська із позивним «Тайра», яку російські військові захопили в полон навесні під містом Маріуполь Донецької області, стала лауреаткою міжнародної премії «Найхоробріша жінка світу», яка вручається Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у повідомленні Держдепу.

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Церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, у Білому домі. Щорічний захід проведуть держсекретар США Ентоні Блінкен і перша леді Джилл Байден.

«Тайра продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності, і як керівник волонтерського загону парамедиків «Янголи Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій на Донбасі з 2014 по 2018 рік. Паєвська найбільш відома тим, що таємно знімала й вивозила відеозаписи, які документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі», – йдеться на сайті Держдепу.

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У повідомленні зазначено, що російські окупанти взяли Паєвську в полон, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя, хоча вона явно була цивільною. Тайра три місяці перебувала в неволі, де жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на близько 9 кг, терпіла тортури й побиття.

«Більше того, кремлівські пропагандисти фальшиво наклепали її на міжнародному рівні як фашиста та військового злочинця. Проте Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення твердо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном», – наголосили в Державному департаменті США.

Окрім Юлії Паєвської, лауреатками премії стали представниці ще 10 країн – Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі, – які «працюють заради кращого майбутнього для всіх».

Міжнародна премія «Найхоробріша жінка» існує протягом 17 років. Її вручають тим, хто продемонстрував виняткову мужність, силу й лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності, а також розширення прав і можливостей жінок – часто з великим особистими ризиками й жертвами. Кандидатів на премію щороку висувають дипломатичні представництва Сполучених Штатів Америки за кордоном – по одній жінці від країни. Фіналістів обирають високопоставлені представники Держдепартаменту.

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Нагадаємо, парамедик Юлія Паєвська з позивним «Тайра» потрапила у російський полон у березні цього року в Маріуполі.

За освітою Юлія Паєвська – тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик. Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з'явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

17 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню Юлію Паєвську.

Згодом Юлія Паєвська розказала про те, у яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка зазначила, що умови утримання більше нагадували концтабір.