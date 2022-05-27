Патрон отримав Каннську «пальму» для собак

Патрона поважають не лише в Україні, а й у світі

У Каннах особливою відзнакою нагородили пса Патрона, який служить в Державній службі з надзвичайних ситуацій

Пес Патрон отримав Каннську премію «Palm Dog Award». Цю нагороду вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю.

Через те, що Патрон зараз знаходиться на службі та активно допомагає фахівцям ДСНС з розмінуванням, його нагородили дистанційно.

«Однак після перемоги – хто зна! – наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів», – висловлюють сподівання в ДСНС.

Приз Пальмової собаки – це щорічна альтернативна нагорода, яку вручають міжнародні кінокритики під час Каннського кінофестивалю. Основною премією Каннського кінофестивалю є «Золота пальмова гілка».

Це щорічне неофіційне шоу нагород було започатковано 2001 року журналістом Тобі Роузом, натхненним його власним французьким фокстер’єром Маттлі, й нині є улюбленим для всіх задоволенням у передостанній день роботи Каннського кінофестивалю.

Повідомляється, що головну нагороду виграв Бріт, сріблястий пудель із фільму «Військовий поні» Джини Гаммелл та Райлі Кео.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський нагородив медаллю «За віддану службу» пса Патрона, який займається пошуком мін і став популярним у соцмережах. Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо.

Також український песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків. Чотирилапий одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

Читайте також: