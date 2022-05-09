Службовий пес Патрон отримав медаль від Зеленського (відео)

Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо

Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю «За віддану службу» пса Патрона, який займається пошуком мін і став популярним у соцмережах. Церемонія нагородження відбулась у неділю під час брифінгу Зеленського і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який приїхав до Києва з візитом.

«Я нагородив сапера Патрона, який не лише допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є мінна загроза», – сказав Зеленський.

Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо.

Патрон отримав медаль «За віддану службу». Нагороду Зеленський вручив власнику Патрона Михайлу Ільєву. Рятувальник також отримав орден за мужність 3-го ступеня.

Після нагородження майор цивільного захисту Михайло Ільєв показав нагороду Патрону і той її облизав.

Нагадаємо, український песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків. Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

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