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    Службовий пес Патрон отримав медаль від Зеленського (відео)

    Пес-сапер Патрон отримав медаль за віддану службу - Службовий пес Патрон отримав медаль від Зеленського (відео)
    Пес-сапер Патрон отримав медаль за віддану службу
    фото: Роман Сухан, Суспільне

    Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо

    Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю «За віддану службу» пса Патрона, який займається пошуком мін і став популярним у соцмережах. Церемонія нагородження відбулась у неділю під час брифінгу Зеленського і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який приїхав до Києва з візитом.

    «Я нагородив сапера Патрона, який не лише допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є мінна загроза», – сказав Зеленський.

    Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо.

    Патрон отримав медаль «За віддану службу». Нагороду Зеленський вручив власнику Патрона Михайлу Ільєву. Рятувальник також отримав орден за мужність 3-го ступеня.

    Після нагородження майор цивільного захисту Михайло Ільєв показав нагороду Патрону і той її облизав.

    Нагадаємо, український песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків. Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

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    Теги: росія окупанти війна тварини Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Службовий пес Патрон отримав медаль від Зеленського (відео)