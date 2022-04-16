Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)

Патрон не опускає лапки і передає усім свою вдячність

Талісман рятувальників – пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам на Чернігівщині, став героєм милих малюнків. Роботи показала ДСНС України. Вогнеборці виказали вдячність талановитим художникам.

«Це мотивує не опускати руки як би важко не було, тримати планку на високому рівні та з новими силами йти у бій, знаючи скільки людей ще чекають на допомогу і скільки людей вірить у нас», – ідеться у повідомленні.

Рятувальники запевнили, що Патрон теж не опускає лапки і передає усім свою вдячність.

«Великі герої не обов'язково великі. Тому вірте у свої сили, у наших захисників, у нашу Перемогу. Наближайте її на усіх фронтах, де тільки можете і не збавляйте обертів», – просять рятувальники.

Нагадаємо, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам чернігівського підрозділу ДСНС, від початку великої війни з Росією виявив уже близько 90 мін.

Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.