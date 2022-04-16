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    Події в Україні

    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)

    Чотирилапий сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни - Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Чотирилапий сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни
    фото: ДСНС України

    Патрон не опускає лапки і передає усім свою вдячність

    Талісман рятувальників – пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам на Чернігівщині, став героєм милих малюнків. Роботи показала ДСНС України. Вогнеборці виказали вдячність талановитим художникам.

    «Це мотивує не опускати руки як би важко не було, тримати планку на високому рівні та з новими силами йти у бій, знаючи скільки людей ще чекають на допомогу і скільки людей вірить у нас», – ідеться у повідомленні.

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    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)
    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)

    Рятувальники запевнили, що Патрон теж не опускає лапки і передає усім свою вдячність.

    «Великі герої не обов'язково великі. Тому вірте у свої сили, у наших захисників, у нашу Перемогу. Наближайте її на усіх фронтах, де тільки можете і не збавляйте обертів», – просять рятувальники.

    Нагадаємо, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам чернігівського підрозділу ДСНС, від початку великої війни з Росією виявив уже близько 90 мін.

    Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків (фото)