Польща оплачує тестування на коронавірус працівників з України



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Працівникам з України не дозволяється подорожувати протягом тижня після приїзду до Польщі

Українці після приїзду можуть відразу працювати і проходити карантин за місцем роботи, - посол

Польща оплачує тестування українців, які прибувають на роботу до цієї країни. Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

За словами посла, українцям обов’язково треба заповнити анкету, де вказати місце проживання у Польщі, щоб можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину.

«Їм вимірюють температуру, здійснюють основні елементи перевірки на хворобу. Всі громадяни України, які їдуть в Польщу на роботу, проходять тестування за рахунок державних коштів Польщі там, де вони будуть працювати і карантин вони проходять у місцях праці» - розповів Ціхоцький.

«Такі поїздки здійснюються вже з кінця травня. Є кілька прикордонних переходів, через які громадяни України, які працюють у Польщі, мають робочу візу, контракт в Польщі, можуть приїхати», - сказав посол про поїздки у Польщу для роботи.

За його словами, під час карантину українці можуть працювати, але в рамках групи людей, з якою робітник приїхав до Польщі, але такі робітники не можуть подорожувати країною протягом восьми днів після приїзду.

До відома, у світі станом на ранок 2 липня 2020 року інфіковано 10 664 433 особи. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 515 646, одужали 5 451 472 людини. У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила про те, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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В Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 – (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185.