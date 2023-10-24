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Перехід на зимовий час: коли переводити стрілки годинників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Перехід на зимовий час: коли переводити стрілки годинників
фото з відкритих джерел

При переході на зимовий час годинникова стрілка переводиться на одну годину назад

Перехід на зимовий час традиційно буде проводитися в останню неділю жовтня. Тобто 2023 року це буде 29 число. О четвертій ранку годинник потрібно буде перевести на одну годину назад.

Комп'ютери, планшети, смартфони та розумні годинники переходять на новий час автоматично, їх переводити не потрібно. Але старі мобільні телефони та механічні годинники потрібно буде налаштувати самим.

Переведення годинників розпочали проводити з метою більш ефективного використання денного світла. Уперше цю ідею запропонував ще Бенджамін Франклін у 1784 році. Суть полягає в тому, що зсунувши влітку час людської активності на годину назад, ми отримуємо додаткове світло, а отже, економію електроенергії ввечері, але не втрачаємо нічого вранці. Водночас у 21 столітті це працює вже не так ефективно.

Практика встановлення «літнього» і «зимового» часу була вперше впроваджена у Великій Британії у 1908 році з метою раціонального розподілу електроенергії та економії ресурсів протягом доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки почав використовуватися систематично з 1981 року.

В Україні процес переведення годинників регламентується розпорядженням Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року під номером 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Питання про відмову від переходу на літній час і, відповідно, збереження одного часового режиму, вже розглядалося Верховною Радою України, але залишається відкритим.  В Україні досить велика відстань між східними і західними областями, що унеможливлює життя в одному часовому поясі всією країною цілий рік. Наприклад, якщо залишити постійний зимовий час, то в східних областях сонце сходитиме о 3:00 ранку, а темніти буде занадто рано, близько 20:00. Якщо залишити літній час назавжди і не переходити на зимовий, то на заході країни схід сонця буде, коли на годиннику буде 9:00, тобто, йти на роботу або до школи доведеться в темряві.

Експерти вважають, що не переводити стрілки годинника все-таки можна, але, щоб грамотно розв'язати цю проблему, потрібно розділити територію на два часові пояси.

Теги: зима час

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