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Британія допоможе Україні на понад $500 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія допоможе Україні на понад $500 млн
Британія надасть 10 млн фунтів стерлінгів ($12,1 млн) для сфери енергетики після атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

Британія анонсувала виділення нової допомоги напередодні зими для України

Британія сьогодні, 5 жовтня, анонсувала виділення нової допомоги напередодні зими. Йдеться про понад пів мільярда доларів фінансової підтримки. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

Нові асигнування на допомогу Україні, оголошені сьогодні, включають 34 млн фунтів стерлінгів ($41,4 млн) для ООН і благодійних організацій, що надають притулок і теплий зимовий одяг.

Також Британія надасть 10 млн фунтів стерлінгів ($12,1 млн) для сфери енергетики після атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України.

Окремо уточнюється, що Британія виділила гарантію за кредитом у розмірі $500 млн, яка була надана через Світовий банк, що дасть змогу уряду України забезпечити життєво необхідні виплати в зимовий період трьом мільйонам домогосподарств.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

До слова, прем'єр Британії заявив, союзники повинні надати Україні необхідні інструменти для «завершення роботи». Таким чином Україна підвищить обороноздатність у відповідь на агресію Російської Федерації.

Теги: Велика Британія гуманітарна допомога зима

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