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Опалювальний сезон. Шмигаль пояснив, що буде з тарифами та субсидіями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Опалювальний сезон. Шмигаль пояснив, що буде з тарифами та субсидіями
За словами Шмигаля, тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін
фото: glavcom.ua

Очільник уряду повідомив про старт опалювального сезону-2023

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 20 жовтня повідомив про старт опалювального сезону-2023. Він розповів, що буде з тарифами та субсидіями у найближчі місяці.

За словами Шмигаля, тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін.

«Субсидії продовжуємо автоматично. Усім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися із новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує», – додав прем’єр.

Очільник уряду також зазначив, що влада поки не має наміру вводити графіки відключень світла, оскільки дефіциту в енергетичній системі зараз немає. При цьому ситуація може змінитися, якщо Росія почне завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури.

Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

До слова, Зеленський попередив українців про важку зиму.

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Теги: тарифи субсидія опалювальний сезон Денис Шмигаль зима

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