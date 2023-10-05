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Зеленський попередив українців про важку зиму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський попередив українців про важку зиму
фото: Офіс президента

Перше завдання, яке потрібно виконати усім країнам, – це зберегти єдність у Європі

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати більше протиповітряної оборони, оскільки взимку очікується багато атак з боку РФ як дронами, так і ракетами. Про це він сказав журналістам в Іспанії перед самітом Європейської політичної спільноти.

Глава держави зазначив, що перше завдання, яке потрібно виконати усім країнам, – це зберегти єдність у Європі. 

«Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків. І друге – важливо, щоб Україна мала захист на зиму, бо взимку ми матимемо багато атак з різних боків, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони», – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії. Він та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Лідер України подякував Санчесу та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.

Теги: Володимир Зеленський зима війна

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