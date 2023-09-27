Блекаути в Україні цієї зими: як люди готуються до їх повторення

Українці розповіли, що вважають за потрібне мати у себе вдома на випадок відключень світла

Пресслужба OLX провела опитування серед 7 тисяч українців та встановила, як люди готуються до можливих блекаутів.

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Цієї зими українці не виключають повторних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку російських окупантів – 88% опитуваних припускають повернення систематичних відключень світла.

Попри значну кількість українців, які очікують блекаути, лише 16% опитаних збираються придбати пристрої автономного електроживлення. 46% респондентів взагалі не планують це робити, а 36% – вже придбали в минулому або цього року.

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75% українців вважають, що при відключенні світла потрібно мати вдома павербанк, 70% – ліхтар, 52% – лампу на акумуляторах, 37% – портативну зарядну станцію, 31% – генератор.

Крім цього, респонденти розповіли, що вдома не зайвими будуть свічки, гірлянди, газові пічки та балони.

Придбати генератор чи портативну зарядну станцію збираються лише 15% опитаних. 66% респондентів не можуть дозволити собі покупку через високу вартість, 9% причиною відмови назвали складнощі при обслуговуванні, 5% впевнені, що блекаутів цієї зими не буде, а 2% не можуть знайти потрібний товар на ринку.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога на інфраструктуру, Київ готується до складної зими. Максимальна увага приділяється підвищенню надійності обладнання та накопиченню альтернативних джерел живлення на випадок надзвичайних ситуацій.

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