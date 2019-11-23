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    Провідні футболісти київського «Динамо» вшанували у соцмережах жертв Голодоморів

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    Тема Голодомору наразі зачіпає поодиноких українських футболістів - Провідні футболісти київського «Динамо» вшанували у соцмережах жертв Голодоморів
    Тема Голодомору наразі зачіпає поодиноких українських футболістів
    Іван Вербицький

    Цікаво, що крім киян, з представників української футбольної спільноти про трагедію згадали одиниці

    Сьогодні, 23 листопада, Україна вшановує жертв Голодоморів 1932-1933-го і 1946-1947 років.

    На жаль, українська футбольна Прем’єр-ліга, яка нещодавно дуже активно боролася за права донецького бразильця Тайсона, якому під час матчу «Шахтар» - «Динамо» примарився вболівальницький расизм, від вшанування трагічної дати всього нашого народу відмежувалася. Мовчить і офіційна сторінка Професійної футбольної ліги.

    Не спромоглися згадати про пам’ятний день і практично всі українські клуби. Винятком є київське «Динамо», яке розмітило скорботну світлину у власних соцмережах.

    Пом’янули жертв Голодоморів і більшість українських футболістів «Динамо» – Артем Шабанов, Сергій Сидорчук, Віталій Миколенко, Георгій Бущан, Денис Попов, Денис Бойко і Артем Бесєдін. Виставив скорботну картинку також легендарний динамівський воротар, а нині тренер національної збірної України Олександр Шовковський.

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    Фейсбук Сергія Сидорчука
    Instagram Артема Шабанова
    Instagram Віталія Миколенка
    Instagram Георгія Бущана
    Instagram Дениса Попова
    Фейсбук Олександра Шовковського
    Instagram Артема Бесєдіна
    Instagram Дениса Бойка

    Представники інших клубів поки про трагедію не згадують. Серед тих, хто не промовчав, можна виділити лише двох футболістів клубів першої ліги – Віктора Яневича з «Прикарпаття» і Ростислава Волошиновича з «Волині».

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    Фейсбук Віктора Яневича

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    Фейсбук Ростислава Волошиновича

    За різними даними, геноцид українського народу совєцькими окупантами відібрав життя понад п’яти мільйонів українців.

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    ФК «Динамо» Олександр Шовковський Голодомор 1932-1933 років Прем’єр-ліга Георгій Бущан Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Артем Шабанов ФК Волинь Денис Попов ФК Прикарпаття Перша ліга Артем Бесєдін Віктор Яневич спорт поза політикою Ростислав Волошинович
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