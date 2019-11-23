Провідні футболісти київського «Динамо» вшанували у соцмережах жертв Голодоморів



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Тема Голодомору наразі зачіпає поодиноких українських футболістів Іван Вербицький

Цікаво, що крім киян, з представників української футбольної спільноти про трагедію згадали одиниці

Сьогодні, 23 листопада, Україна вшановує жертв Голодоморів 1932-1933-го і 1946-1947 років.

На жаль, українська футбольна Прем’єр-ліга, яка нещодавно дуже активно боролася за права донецького бразильця Тайсона, якому під час матчу «Шахтар» - «Динамо» примарився вболівальницький расизм, від вшанування трагічної дати всього нашого народу відмежувалася. Мовчить і офіційна сторінка Професійної футбольної ліги.

Не спромоглися згадати про пам’ятний день і практично всі українські клуби. Винятком є київське «Динамо», яке розмітило скорботну світлину у власних соцмережах.

Пом’янули жертв Голодоморів і більшість українських футболістів «Динамо» – Артем Шабанов, Сергій Сидорчук, Віталій Миколенко, Георгій Бущан, Денис Попов, Денис Бойко і Артем Бесєдін. Виставив скорботну картинку також легендарний динамівський воротар, а нині тренер національної збірної України Олександр Шовковський.

Представники інших клубів поки про трагедію не згадують. Серед тих, хто не промовчав, можна виділити лише двох футболістів клубів першої ліги – Віктора Яневича з «Прикарпаття» і Ростислава Волошиновича з «Волині».

Фейсбук Віктора Яневича

Фейсбук Ростислава Волошиновича

За різними даними, геноцид українського народу совєцькими окупантами відібрав життя понад п’яти мільйонів українців.