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    Суспільство

    Спека та літні дощі: якою буде погода цього тижня

    Якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці - Спека та літні дощі: якою буде погода цього тижня
    Якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці
    фото з відкритих джерел

    Завтра ввечері можливі короткочасні дощі з грозами

    Завтра, 28-го червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28..+33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок – навряд, світитиме літнє сонце. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

    «Завтра аж ввечері все ж короткочасні дощі з грозами можливі у північних, східних та центральних областях та локально в Карпатах. У західних областях та в південній частині буде сухо впродовж усієї доби вівторка», – йдеться у дописі.

    У Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси.
    Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів.

    «Завтра у столиці – переважно сухо, аж ввечері є ймовірність короткочасного дощу та грози. Тому ще раз нагадую – якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці, ховатися усіма розумними способами від надвисокої температури повітря», – зазначила Діденко.

    Тим часом погода помстилась за Україну: Сочі та околиці як після бомбардування.

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    Теги: росія окупанти війна спека Україна повітря окупація #stoprussia
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    Спека та літні дощі: якою буде погода цього тижня