Спека та літні дощі: якою буде погода цього тижня

Якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці

Завтра ввечері можливі короткочасні дощі з грозами

Завтра, 28-го червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28..+33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок – навряд, світитиме літнє сонце. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

«Завтра аж ввечері все ж короткочасні дощі з грозами можливі у північних, східних та центральних областях та локально в Карпатах. У західних областях та в південній частині буде сухо впродовж усієї доби вівторка», – йдеться у дописі.

У Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси.

Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів.

«Завтра у столиці – переважно сухо, аж ввечері є ймовірність короткочасного дощу та грози. Тому ще раз нагадую – якщо є можливість, найближчими днями треба уникати тривалого перебування на сонці, ховатися усіма розумними способами від надвисокої температури повітря», – зазначила Діденко.

Тим часом погода помстилась за Україну: Сочі та околиці як після бомбардування.