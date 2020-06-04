Поправки до Конституції Росії набули чинності і без народного голосування

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада Росії заплуталася, легітимізуючи «обнулення» термінів Путіна

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Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменению Конституции РФ. Однако часть поправок в Основной закон фактически уже начала работать в связи с коронакризисом и невозможностью провести всероссийское голосование по их утверждению в ранее запланированные сроки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Прямая ссылка на обновленные, но еще не принятые статьи конституции цитируются, в частности, в законопроекте о патриотическом воспитании в школах, внесенном в Госдуму президентом 21 мая. Зачем и за что тогда голосовать 1 июля?

Жизнь с двумя конституциями

В марте в своем первом «коронавирусном» обращении Владимир Путин заявил, что придуманное им всероссийское голосование по Конституции переносится на неопределенный срок. Из-за COVID-19 российские власти вынуждены были отказаться от идеи как можно скорее легитимизировать переписывание Основного закона, включая и «обнуление» президентских сроков для действующего главы государства, которое позволяет ему переизбираться и после 2024 года.

Возник юридический парадокс, который сформулировала тогда Тамара Морщакова, бывшая судья Конституционного суда и одна из самых уважаемых в России юристов. По ее словам, в принятом «поправочном» законе прописали и новый порядок вступления изменений в силу.

В итоге, с одной стороны, сейчас в России теоретически действует старая конституция, потому что изменения в новую не внесены в том порядке, который сам же президент и предложил. Но, с другой стороны, в соответствии со статьями 135-й и 136-й старого Основного закона, поправки должны были уже вступить в силу. Об этом прямо говорила тогда же, например, глава ЦИК Элла Памфилова.

По сути дела, страна несколько месяцев прожила с двумя конституциями одновременно. Или, что ближе к российской конституционной реальности, вовсе без Основного закона. Теперь вот Кремлю, похоже, надоело ждать, когда же спад эпидемии позволит легитимизировать поправки нелегким путем, изобретенным Владимиром Путиным.

Самозапускающиеся поправки

Первый сигнал, что Кремлю надоело ждать, и его государственно-правовое управление уже включает в новые документы еще не вступившие в силу поправки в конституцию, поступил, когда Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о патриотическом воспитании в школах. Его текст не просто повторял дословно одну из новых статей Основного закона, но и содержал на нее прямые ссылки. Даром, что голосование, как мы теперь знаем, будет только 1 июля и ее еще не утвердили. Когда журналисты это заметили, власти даже не засмущались, хотя, казалось бы, налицо была правовая ошибка.

Теперь понятно, почему. Судя по заявлению Крашенинникова, «жизнь так распорядилась, что часть поправок в Основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией». То есть, не Госдума, не государственно-правовое управление президентской администрации и даже не лично Владимир Путин, а просто жизнь. С ней не поспоришь. Она теперь в России, видимо, источник права. Других у нас не осталось.

Народ не в счет

Как заметили многие, в ходе правки преамбулы Основного закона из него выпал «многонациональный народ» как главный источник права в России и создатель государства. Это отражается и в характере плебисцита по поправкам, которые готовит власть. Как стало известно, Кремль хочет растянуть его на несколько дней, разрешить местами дистанционное голосование, еще чаще - голосование вне избирательных участков. Можно будет получить бюллетень просто под подпись, без предоставления паспортных данных.

Все это - при полном отсутствии независимого контроля и наблюдения над этим процессом. Понятно, что в этой ситуации мало кто верит в то, что полученные цифры хотя бы приблизительно будут отображать «глас народа». А раз народа нет, то государство в России, как выясняется, учреждает «сама жизнь». Поправки вступают в силу сами собой. А россиян на «всероссийское голосование» сгонят просто для того, чтобы они подтвердили свою лояльность национальному лидеру. Их мнение об изменении Конституции РФ, похоже, никого ни в Госдуме, ни в Кремле уже не волнует. Как, собственно, и сохранения хотя бы видимости России как правового государства.

Джерело: Deutsche Welle

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