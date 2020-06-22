Окупанти в Криму обіцяють призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ



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На виході з виборчих дільниць людям ставитимуть сім питань на знання історії, культури та архітектури Севастополя і видаватимуть купон на участь у розіграші

Серед призів сім автомобілів Kia Rio і 70 смартфонів Samsung Galaxy A71

В окупованому Севастополі пообіцяли розіграти призи серед учасників голосування щодо поправок до Конституції РФ. Про це з посиланням на підконтрольного Кремлю т.в.о. голови міста Михайла Развожаєва повідомляють місцеві ЗМІ, інформує «Крим.Реалії».

Так, за словами Развожаєва, севастопольська організація «Рідний край» проводитиме в місті «вікторину».

«На виході з виборчих дільниць людям ставитимуть сім питань на знання історії, культури та архітектури Севастополя і видаватимуть купон, який стане підставою для отримання подарунка. Уточнюється, що серед призів - сім автомобілів Kia Rio і 70 смартфонів Samsung Galaxy A71», - йдеться у повідомленні.

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що поправка до Конституції РФ про захист цілісності Росії потрібна, щоб зробити неконституційними будь-які законопроєкти, пов'язані з поверненням Криму Україні.

Нагадаємо, Путін призначив на 1 липня голосування щодо змін до Конституції РФ. Однак частина поправок до російського Основного закону фактично вже почала працювати у зв'язку з коронакризою, зокрема, в законопроєкті про патріотичне виховання в школах, внесеному до Держдуми президентом 21 травня.

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