Підготовка до обміну? Сьогодні суд може відпустити з-під варти ексберкутівців



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У межах апеляції обвинувачені хочуть змінити тримання під вартою на більш м’який запобіжний захід

Адвокати припускають, що зараз «реалізується другий варіант підготовки беркутівців для обміну і відправки їх « ДНР «і «ЛНР»

Київський апеляційний суд призначив на п’ятницю, 27 грудня, розгляд апеляційних скарг колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення «Беркут». Розгляд апеляційних скарг, поданих обвинуваченими на ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинувачених, призначено на 27 грудня 2019 року (12 год. 00 хв), зал судового засідання № 201», - йдеться у повідомленні.

У межах апеляції обвинувачені хочуть змінити тримання під вартою на більш м’який запобіжний захід.

Водночас Адвокатська дорадча група (АДГ) повідомила у Facebook про подання 26 грудня клопотання від 30 потерпілих у цій справі. У клопотанні йдеться про те, що потерпілі мають брати участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям.

В АДГ зазначають, що зараз «реалізується другий варіант підготовки беркутівців для обміну і відправки їх у т.з. ДНР і ЛНР.

У зв'язку з цим АДГ нагадує, що потерпілі звернулися до президента Володимира Зеленського щодо недопущення обміну беркутівців, обвинувачених у вбивстві протестувальників, зазначивши про незаконність реалізації такого механізму і невідповідність обміну сторонніх до конфлікту осіб

Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня.

Раніше два джерела, дотичних до судової справи про розстріли на Інститутській, розповіли журналістам, що з Генпрокуратури надіслали розпорядження прокурорам, аби вони клопотали про звільнення з-під варти фігурантів справи, щоби обміняти їх у бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на полонених українців.

Натомість у прокуратурі кажуть, що не проситимуть суд звільнити колишніх беркутівців задля обміну.