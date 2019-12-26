Обвинувачуваний у вбивстві спецпризначенців Бутрименко внесений у список на обмін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Бутрименко здав бойовикам спецпризначенців ЗСУ

Наразі справу проти Бутрименка не закрито: він залишається у статусі обвинуваченого. Наступне засідання суду у його справі призначено на 15 січня

Підозрюваний в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році Микола Бутрименко внесений до списку на обмін утримуваними особами між Києвом і непідконтрольними територіями Донбасу. Про це стало відомо 26 грудня під час підготовчого засідання Оріхівського районного суду Запорізької області, що повторно слухає справу Буртименка після апеляції.

Під час засідання суду за клопотанням прокуратури підозрюваному також було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

«Це клопотання було обґрунтоване тим, що учасники Тристоронньої контактної групи з обміну полонених на виконання Мінських угод і домовленостей у «нормандському форматі» про «обмін всіх на всіх» досягли домовленості про включення Бутрименка у списку на обмін. І тому заявлено таке клопотання, оскільки сама процедура обміну передбачає, щоб людина не трималася під вартою, або під заставою, або під домашнім арештом – тільки особисте зобов’язання. Прокурор забрав цю ухвалу. Наскільки розумію, він поїхав до Маріупольського СІЗО, і сьогодні або завтра Бутрименка заберуть співробітники Служби безпеки. Тобто він не поїде сам додому – буде скерований працівниками СБУ до місця збору всіх і будуть чекати, коли буде старт на обмін», – повідомила кореспонденту Радіо Свобода адвокат потерпілих Олена Яркіна.

Наразі справу проти Бутрименка не закрито: він залишається у статусі обвинуваченого. Наступне засідання суду у його справі призначено на 15 січня.

«Він зобов’язаний прибути 15 січня до Оріхівського районного суду або брати участь в режимі відеоконференції. Сьогодні позиція потерпілих не буде заслухана, оскільки їх не викликали на судове засідання через технічне перенесення справ. Потерплі будуть на засіданні вже 15 січня. Але позиція потерпілих саме така: Бутрименко є злочинець, він є обвинувачений, і якщо його забирають, то нехай повертають хлопців з 3-го полку. Попередні розмови з сім’ями потерпілих були наступного чину: якщо його обміняють на інших військових, які лишилися в «ДНР-ЛНР», то ця позиція є гуманною. Люди розуміють все це. І всі дуже сильно хочуть, щоб Бутрименко був обміняний на Сергія Глондара і Олександра Корінькова з 3-го полку спецпризначення», - додала Олена Яркіна.

16 травня 2019 року Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним у фінансуванні тероризму. Його засудили до восьми років позбавлення волі. Проте оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим «законом Савченко», він зможе вийти на волю уже через рік.

За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них загинули.

Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму, тому прокуратура і постраждалі просять переглянути саме цей момент і заново заслухати свідків, адже є свідчення про те, що Бутрименко не лише «здав» бійців, а й сам був зі зброєю.

27 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила рішення повернути справу Миколи Бутрименка суду першої інстанції для повторного розгляду.



