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    Обмін ув’язненими: суд звільнив бойовиків, які захоплювали міліцію Маріуполя в 2014 році

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    <span>Підозрюваних доправили у виконавчу службу, де вони чекатимуть на обмін</span><br /><br /><br /> - Обмін ув’язненими: суд звільнив бойовиків, які захоплювали міліцію Маріуполя в 2014 році
    Підозрюваних доправили у виконавчу службу, де вони чекатимуть на обмін


    Фото: 0629.com.ua

    Чотирьох підозрюваних у захопленні будівлі міліції в Маріуполі у травні 2014 року готують на обмін

    Жовтневий районний суд міста Маріуполя відпустив з-під варти чотирьох підозрюваних у справі про захоплення 9 травня 2014 року будівлі Маріупольського міського відділу міліції.

    Про це заявив адвокат підозрюваних Віталій Омельченко, повідомляє hromadske.

    «Жовтневий районний суд міста Маріуполя змінив запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про захоплення будівлі Маріупольського міського відділу міліції 9 травня 2014 року. Їх відпустили з-під варти під особисті зобов'язання», - йдеться у повідомленні.

    За словами адвоката, Євген Дружинін, Олександр Стрельникович, Віктор Скрипник і В'ячеслав Бірюков входять до списків на обмін.

    Як відомо, 9 травня 2014 року група озброєних бойовиків напала на міський відділ міліції Маріуполя. У будівлі стався бій, внаслідок якого загинула частина бойовиків, проте більшість — втекли.

    23 грудня 2019 року на переговорах у Мінську Тристороння контактна група домовилася про обмін утримуваними особами до кінця 2019 року у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених».

    Сьогодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня. 

    До слова, підозрюваний в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році Микола Бутрименко внесений до списку на обмін утримуваними особами між Києвом і непідконтрольними територіями Донбасу. Про це стало відомо 26 грудня під час підготовчого засідання Оріхівського районного суду Запорізької області, що повторно слухає справу Буртименка після апеляції.

    Також напередодні у «ЛНР» пригрозили змінити перелік полонених для обміну через «некоректні» списки України.

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