У «ЛНР» пригрозили змінити перелік полонених для обміну через «некоректні» списки України



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Станом на вечір 24 грудня українська сторона направила представникам самопроголошених «республік» Донбасу «некоректні» списки учасників, які підлягають звільненню, скаржаться окупанти

Бойовики кажуть, що українська сторона в односторонньому порядку виключила низку людей з узгоджених списків на обмін

Представники бойовиків в самопроголошеній «ЛНР» заявили про готовність змінити перелік осіб для обміну полоненими.

Про це заявила представник терористочної «Луганської народної республіки» Ольга Кобцева, повідомляє «Интерфакс».

«Якщо Україна не змінить підходи до формування списку для обміну, ми залишаємо за собою права коригування списку осіб, утримуваних в «ЛНР», в чиєму звільненні зацікавлена Україна», - сказала Кобцева.

За її словами, станом на вечір 24 грудня українська сторона направила представникам самопроголошених «республік» Донбасу «некоректні» списки учасників, які підлягають звільненню.

З узгоджених списків в односторонньому порядку виключили низку людей, а в деяких – змінили інформацію про статус, додала пособниця окупантів.

Нагадаємо, 23 грудня на переговорах у Мінську домовилися про обмін ув'язненими до кінця року.

Згодом представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що списки ще «дошліфовуються».

До слова, два джерела, дотичних до судової справи про розстріли на Інститутській, розповіли журналістам, що з Генпрокуратури надіслали розпорядження прокурорам, аби вони клопотали про звільнення з-під варти фігурантів справи, щоби обміняти їх у бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на полонених українців.

Натомість у прокуратурі кажуть, що не проситимуть суд звільнити колишніх беркутівців задля обміну.