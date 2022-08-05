Підготовка до зими: українці почали масово закуповувати обігрівачі

Попит на обігрівачі збільшився у 20 разів

В Україні різко збільшився попит на товари обігріву. Про це повідомив директор із маркетингу Rozetka Євген Образок, передає «Інтерфакс-Україна».

«У липні спостерігається підвищений попит на обігрівачі всіх типів. Ймовірно, він зумовлений прогнозами експертів щодо майбутнього опалювального сезону. Такий ажіотаж - зростання у 20 разів запитів на обігрівачі – є для нас безпрецедентним. Також у 13 разів збільшився попит на інші товари обігріву, такі як електропростирадла та електроковдри», – повідомив Образок.

З його слів, обігрівачі на Rozetka можна купити від 200-300 грн. Найчастіше на сайті онлайн-ритейлера українці купують інфрачервоні обігрівачі за ціною 600-700 грн (55% покупок), масляні у ціновому діапазоні 3-4 тис. грн обирають 45%.

Також у липні серед електротоварів на rozetka.com.ua були популярні вентилятори, навушники, фітнес-браслети та електричні зубні щітки.

Нагадаємо, у зв’язку з окупацією Херсонської області цього року українським супермаркетам доводиться шукати альтернативу херсонським кавунам. Популярна українська мережа супермаркетів «Сільпо» заявила, що постачатиме кавуни від низки українських фермерів, а також із Греції, Румунії, Іспанії та Молдови.

Разом з тим за прогнозами експертів у серпні в Україні може значно здешевшати гречка, цьому сприяють показники нового врожаю крупи.

До слова, у серпні очікується максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, різних видів капусти та інші), що призведе до деякого зниження цін.