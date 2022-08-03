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Велика торговельна мережа розповіла, якими кавунами ласуватимуть українці

Надія Клочко
Сьогодні, 21:08 glavcom.ua
Велика торговельна мережа розповіла, якими кавунами ласуватимуть українці
75% всіх баштанних культур в Україні вирощується на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Цього року збір урожаю кавунів в Україні дещо затримався через прохолодну погоду

У зв’язку з окупацією Херсонської області цього року українським супермаркетам доводиться шукати альтернативу херсонським кавунам. Популярна українська мережа супермаркетів «Сільпо» заявила, що постачатиме кавуни від низки українських фермерів, а також із Греції, Румунії, Іспанії та Молдови. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У компанії зазначили, що знайти заміну херсонському кавуну виявилося непростим завданням, адже кавуни з Херсонщини не просто бренд, а й величезні обсяги, яких вистачало на всю країну. Представники мережі супермаркетів нагадали, що 75% всіх баштанних культур в Україні вирощується саме на Херсонщині.

«Ми старалися знайти українських фермерів – і у продажу наші гості вже могли бачити органічні дині та кавуни від «Дунайського аграрія» з Одеської області. Далі з тижня на тиждень ми чекаємо значну партію кавунів звичайних, а також кавунів вогник, стайл та міні екстазі від «Уманського тепличного комбінату» та «Південьагропереробка» з Одеської області. Нас трішки підвела погода та прохолодний кінець липня, тому збір урожаю затримався», – зазначається у повідомленні.

Також компанія уже завезла великі партії кавунів з-за кордону.

«Паралельно вже завезли значні партії кавуна звичайного з Греції, Румунії та Молдови. Також ми знайшли надзвичайно солодкі кавуни без кісточок в Іспанії: на наших полицях вже є червоні, жовті та міні з Валенсії, Аліканте, Мурсії, Алмерії та Севільї. Також гості «Сільпо» могли насолодитися і динями Галія, П'єла де Сапо та Канталуп з тих ж сонячних іспанських країв. У продажу пропонуємо і дині з Туреччини: це диня сортова та амал», – розповіли у «Сільпо».

Нагадаємо, як повідомлялося, у російському місті Краснодар торгують кавунами із тимчасово окупованого Херсона. Продукцію помітили на ринку в мікрорайоні «Городок имени Жукова». Це місце, де мешкають переважно відставні військовослужбовці. 

Раніше повідомлялося, що В Україні суттєво зросли ціни на ягоди. Протягом року найбільше серед ягід і фруктів підскочили ціни на малину, лохину та диню. 

Також мережа супермаркетів Novus назвала продукти, на які після початку повномасштабної війни з РФ обвалився попит. Насамперед ідеться про непродовольчі товари не першої необхідності. 

Читайте також: Як бути без «Чумака», Sandora та херсонських кавунів? Інтерв'ю з директором мережі Novus
Теги: Херсонщина магазин фрукти

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