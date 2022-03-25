В українців зник панічний попит на готівку

Закриття магазинів призвело до скорочення і безготівкових операцій

Незважаючи на війну, банківська система в країні нормально працювати, тож українці перестали панічно знімати готівку. Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Робота фінансової системи в умовах воєнного стану: нова реальність», організованого «Фінансовим клубом».

«В перший тиждень ми спостерігали великий попит всередині країни на готівкову гривню. Населення намагалося максимально перевести свої заощадження в більш ліквідну форму, але через тиждень – півтора стало зрозуміло, що банківська система нормально працює. Абсолютно адекватно працюють безготівкові платежі. І в таких умовах, навпаки, використання готівки створює дуже багато незручностей», – повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Але на поточний момент, за словами Ніколайчука, готівка більшою мірою повертається в каси банків, ніж люди намагаються нею запастися. «Всередині країни безготівка явно виступає лідером. Є сільські регіони, де безготівкою розрахуватися все ще досить складно. Але навіть в таких регіонах немає проблем із забезпеченням готівкою на масштабному рівні», – сказав Ніколайчук.

«Розрахунки картками в порівнянні з довоєнним часом знизилися в два рази. При цьому зняття готівки з банкоматів знизилося на 70%. Це говорить про те, що оборот в Україні значно знизився», – зазначив голова правління Альфа-Банку Алла Комісаренко.

Також повідомляється, що термінали можуть не працювати навіть через відсутність мобільного зв’язку. «На Чернігівщині великий проміжок часу не було зв’язку і нічого не працювало», – сказав Антон Тютюн. Але якщо працює зв’язок і в терміналі є папір для чеків, то вірогідність несправності терміналу саме через поломку дуже низька.

Нагадаємо, Національний банк збільшив ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті та уточнив низку обмежень на транскордонні операції. Як повідомлялося, економічний експерт Олексій Плотніков спрогнозував курс гривні після завершення активних бойових дій.