Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Підірвався на ворожій міні в Донецькій області. Згадаймо Владислава Мартинюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Підірвався на ворожій міні в Донецькій області. Згадаймо Владислава Мартинюка
З серпня 2021 року звхисник перебував у зоні АТО
колаж: glavcom.ua

Посмертно старший лейтенант Мартинюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Мартинюка.

Старший лейтенант Владислав Мартинюк, позивний Ахілес, загинув 13 жовтня 2022 року біля села Торське на Донеччині під час виконання бойового завдання. Автомобіль, в якому їхав воїн, підірвався на ворожій міні. За тиждень до цього захиснику виповнилося 24 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Владислав народився у місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Зі шкільних років мріяв стати морським піхотинцем. Тому вступив до Військової академії Одеси, яку закінчив із відзнакою та золотою медаллю.

Після випуску молодий офіцер служив у 140-му окремому розвідувальному батальйону морської піхоти ЗСУ. Був інструктором з повітряно-десантної підготовки та заступником командира роти. З серпня 2021 року перебував у зоні АТО. Мав у своєму арсеналі понад 40 стрибків з парашутом. За зразкову службу був нагороджений грамотами й медалями. З 24 лютого 2022 року перебував на першій лінії зіткнення у Донецькій області.

З 24 лютого 2022 року Владислав Мартинюк перебував на першій лінії зіткнення у Донецькій області
З 24 лютого 2022 року Владислав Мартинюк перебував на першій лінії зіткнення у Донецькій області
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Для мене Владислав був рідною душею, коханою людиною. Ми будували спільні плани на майбутнє. Мріяли про сім'ю і подорожі. Патріотична людина, яка боролася за чесність, справедливість і волю. Він був для мене підтримкою і цілим світом, який рухнув, коли його не стало. Владислав був сміливим, мужнім, веселим, життєрадісним, цілеспрямованим і виваженим. Він ніколи не скаржився. Мав авторитет серед побратимів та друзів, любив та вмів жартувати. Він був справжнім професійним військовим, бойовим офіцером, чудово розбирався у всьому, що стосується армії та війни. Мав добре серце. Був опорою та підтримкою для матусі. До нього тягнулися люди. Він завжди приходив на допомогу. Мав багато планів, які, на превеликий жаль, так і не встиг реалізувати. Він віддав своє життя, щоб ми жили у вільній і незалежній Україні. Захищав рідну державу ціною власного життя», – розповіла кохана воїна Лілія.

Посмертно старший лейтенант Мартинюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Поховали Героя у селі Вільне Дніпропетровської області. У Владислава залишилися мама, сестра і кохана дівчина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по столиці 23 вересня 2026 року
Київ-2026 – Лондон-1944. Що треба розуміти про реактивний терор Путіна
24 вересня, 10:00
Путін знайшов нову причину говорити про мир
Путін знайшов нову причину говорити про мир
9 вересня, 11:43
Російський диктатор не відмовляється від планів захоплення Донеччини
Переговори не змінили планів Путіна щодо захоплення Донеччини – Reuters
6 вересня, 12:17
Під час цих випробувань російські військові можуть намагатися уразити об'єкти на заході України
Росія готує балістичну ракету, здатну бити на 800 км, для ударів по заходу України – ГУР
8 вересня, 20:09
Головним фактором стримування інших держав від радикальних кроків щодо Путіна Скіпальський назвав ядерний потенціал Росії
Засновник воєнної розвідки України назвав головний фактор, який стримує Захід від ліквідації Путіна
12 вересня, 18:14
Військовослужбовці облаштували пости за рекомендаціями прикордонної служби
Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною
23 вересня, 18:08
Російський безпілотник влучив у житловий будинок біля посольства Ізраїлю
Ізраїль відреагував на загибель свого громадянина від російського дрона
25 вересня, 16:49
За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
25 вересня, 15:58
Політов востаннє брав участь у змаганнях у червні 2024 року
Був оператором дронів. ЗСУ ліквідували титулованого російського паверліфтера
1 жовтня, 20:58

Суспільство

Підірвався на ворожій міні в Донецькій області. Згадаймо Владислава Мартинюка
Підірвався на ворожій міні в Донецькій області. Згадаймо Владислава Мартинюка
В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
В Україні тепло до 24° і без дощів: погода на 8 жовтня 2026 року
Працюєте на пенсії? Головне правило, яке не можна ігнорувати
Працюєте на пенсії? Головне правило, яке не можна ігнорувати
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2026: традиції та молитва
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
72K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua