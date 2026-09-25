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Ізраїль відреагував на загибель свого громадянина від російського дрона

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ізраїль відреагував на загибель свого громадянина від російського дрона
Російський безпілотник влучив у житловий будинок біля посольства Ізраїлю
фото: ДСНС

МЗС країни висловило співчуття родині загиблого 14-річного хлопця

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило російську атаку по Києву, внаслідок якої загинув 14-річний громадянин країни. Про це йдеться в заяві відомства, пише «Главком».

«Ми засуджуємо нещодавні російські атаки на Київ, унаслідок яких минулої ночі загинув 14-річний громадянин Ізраїлю, а 20 людей – включно з матір’ю хлопчика – отримали поранення», – зазначили в МЗС Ізраїлю.

У відомстві висловили співчуття родині загиблого та сім'ям інших людей, які втратили близьких через нещодавні російські атаки на Київ та інші міста України. Також в Ізраїлі побажали швидкого одужання постраждалим.

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Наслідки влучання у житловий будинок
фото: ДСНС

Нагадаємо, що близько 08:00 російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі столиці на рівні 10–11 поверхів. Унаслідок атаки загинув підліток, щонайменше семеро мешканців дістали поранення. Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та поліція Києва. 

Зазначимо, що у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.  За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття.  Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: дрон Україна війна Ізраїль Київ росія

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