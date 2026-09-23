Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною

На східному кордоні посилили ППО та облаштували укриття для військових, прикордонників і подорожніх

Польща направила військових до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною та перевела їх у режим підвищеної готовності. Про це повідомили польські Міністерство внутрішніх справ та адміністрації і Міністерство оборони, повідомляє «Главком».

За даними польської влади, йдеться про пункти пропуску в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Рішення ухвалили після російських атак безпілотниками по західних областях України.

Польський міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський заявив, що військові прибули на пункти пропуску протягом доби після ухвалення відповідного рішення. За його словами, військовослужбовці облаштували там пости за рекомендаціями прикордонної служби.

На пунктах пропуску також встановили процедури, які мають обмежити одночасну кількість людей і транспортних засобів. Це, за задумом польської влади, дозволить швидше евакуювати людей у разі загрози.

Крім того, там визначили місця для укриття. У разі потреби Польща планує встановити додаткові модульні укриття для прикордонників, військових, працівників служб і подорожніх. На пункті пропуску Дорогуськ, зокрема, підготували 650 таких місць.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що на східному кордоні також розгорнули додаткові елементи протиповітряної, протиракетної та протидронової оборони. Інженерні підрозділи облаштували укріплення на пунктах пропуску.

Польська влада пояснює посилення безпеки зростанням ризиків для східного кордону. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща посилює військову інфраструктуру пунктів пропуску через активізацію російських дій на заході України.