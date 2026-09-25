Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією
фото: росЗМІ (ілюстративне)

Кирило Дмитрієв обговорив із американськими представниками війну в Україні та відносини Москви й Вашингтона

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв 24 вересня зустрівся у Нью-Йорку зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані CNN.

За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією, а також можливе завершення російсько-української війни.

Дмитрієв перебував у Нью-Йорку для продовження контактів між Москвою та Вашингтоном і так званих миротворчих зусиль. Його поїздка відбулася після зустрічі Володимира Путіна з американськими представниками в Москві на початку вересня.

Напередодні, у Нью-Йорку також зустрілися державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров. Сторони обговорювали російсько-українську війну.

Водночас інформація про можливі тристоронні переговори за участю України, США та Росії в Нью-Йорку 24 вересня не підтвердилася. В Офісі президента України раніше спростували повідомлення про підготовку такої зустрічі.

Тим часом Росія, США та Україна все ж можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, однак уточнив, що деталі зустрічі ще обговорюються. 

Читайте також:

Теги: росія Стів Віткофф Джаред Кушнер Дональд Трамп Нью-Йорк війна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

О 9:00 на Хрещатику поліцейські виходять на проїжджу частину та зупиняють автомобілі
Режим «Усім червоний»: чи працює хвилина мовчання до дорогах у Києві? Відео з центру столиці
Вчора, 08:45
Другий удар спричинив значні пошкодження будівлі та пожежу
Росія знищила «Епіцентр» у Харкові: це вже друга атака на торговий центр (фото)
17 вересня, 13:06
Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС
Пропагандист Губернієв звинуватив керівника світового біатлону у русофобії
17 вересня, 11:48
Як зростала глибина ураження РФ від початку великої війни? Міноборони показало мапу
Як зростала глибина ураження РФ від початку великої війни? Міноборони показало мапу
10 вересня, 17:58
Уражено Новоуренгойський та Пуровський заводи
Рекорд дальності ураження за весь час війни: Сили спецоперацій розкрили деталі
9 вересня, 20:35
Спецпосланці президента США вперше приїхали до Києва
Стартували переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером
6 вересня, 14:24
Росія прагне позбавити українських дітей майбутнього, заявив Буданов
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
1 вересня, 14:20
Романюков має досвід роботи не лише у сфері державних закупівель, а й у цифровізації
Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
1 вересня, 13:53
Другий член екіпажу має координувати дії дронів, поки пілот керуватиме самим винищувачем
Росія випробовує новий «літаючий штаб» для керування бойовими дронами
31 серпня, 12:06

Політика

Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
Литва почала найбільші мобілізаційні навчання на тлі погроз «короткої СВО»
Литва почала найбільші мобілізаційні навчання на тлі погроз «короткої СВО»
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Комісар Ради Європи з прав людини зробив заяву
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Комісар Ради Європи з прав людини зробив заяву
Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні
Залужний став першим послом України, який отримав почесний статус у Лондоні
Україна отримає ліцензії для виробництва ракет Patriot. Зеленський повідомив про рішення Трампа
Україна отримає ліцензії для виробництва ракет Patriot. Зеленський повідомив про рішення Трампа
США запропонували місце для тристоронньої зустрічі з Україною та Росією
США запропонували місце для тристоронньої зустрічі з Україною та Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
57K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua