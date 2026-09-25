Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку

За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією

Кирило Дмитрієв обговорив із американськими представниками війну в Україні та відносини Москви й Вашингтона

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв 24 вересня зустрівся у Нью-Йорку зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані CNN.

За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією, а також можливе завершення російсько-української війни.

Дмитрієв перебував у Нью-Йорку для продовження контактів між Москвою та Вашингтоном і так званих миротворчих зусиль. Його поїздка відбулася після зустрічі Володимира Путіна з американськими представниками в Москві на початку вересня.

Напередодні, у Нью-Йорку також зустрілися державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров. Сторони обговорювали російсько-українську війну.

Водночас інформація про можливі тристоронні переговори за участю України, США та Росії в Нью-Йорку 24 вересня не підтвердилася. В Офісі президента України раніше спростували повідомлення про підготовку такої зустрічі.

Тим часом Росія, США та Україна все ж можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, однак уточнив, що деталі зустрічі ще обговорюються.