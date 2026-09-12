Засновник воєнної розвідки України назвав головний фактор, який стримує Захід від ліквідації Путіна

Кожна країна намагається зберігати певний статус-кво, щоб уникати кроків, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків

Західні країни мають можливості для ліквідації російського президента Володимира Путіна, однак стримувальним фактором залишається ризик, пов’язаний із ядерною зброєю Росії. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю на каналі «ДумаЙ» висловив генерал-лейтенант у відставці, колишній начальник Управління військової контррозвідки СБУ та засновник ГУР Міноборони Олександр Скіпальський.

«Якби всі спецслужби світу об’єдналися, навіть половина, то, безумовно, від нього (Путіна, – ред.) нічого б не залишилося», – сказав Скіпальський.

Засновник воєнної розвідки незалежної України Олександр Скіпальський скріншот із відео

За його словами, нині існує своєрідна політична заборона Заходу на такі дії. Кожна країна, вважає генерал, намагається зберігати певний статус-кво, щоб уникати кроків, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Скіпальський також пояснив, що публічне повідомлення про можливий замах може бути способом запобігти його здійсненню. До прикладу, нещодавно президент США Дональд Трамп озвучив, що його під час перебування в Туреччині хочуть знищити іранські спецслужби.

«Це все – на випередження озвучити, тоді вже заставити тих виконавців, які готуються, подумати: робити це чи не робити», – зазначив генерал.

Водночас головним фактором стримування інших держав від радикальних кроків щодо Путіна Скіпальський назвав ядерний потенціал Росії.

«Оцим фактором для інших країн, для Заходу, для європейських країн є все ж таки оцей фактор стримання і противаг. І ви знаєте, що це означає? Ядерна зброя», – сказав він.

За словами Скіпальського, ядерна зброя Росії залишається «страшилкою» для світу. Водночас він наголосив, що Україна свого часу відмовилася від власного ядерного арсеналу.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову вдався до ядерних погроз, заявивши про можливість удару по Києву та ключових об'єктах НАТО.

Раніше The Economist писав, що світ наблизився до нової гонки ядерних озброєнь на тлі політики Сполучених Штатів, Китаю та Росії. Найпотужніші держави дедалі менше переймаються ризиками власної ядерної могутності, одночасно розширюючи або модернізуючи арсенали.