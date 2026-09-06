Переговори не змінили планів Путіна щодо захоплення Донеччини – Reuters

Кремль розраховує встановити контроль над рештою Донецької області до кінця року

Російський диктатор Володимир Путін продовжує розраховувати на захоплення нових українських територій, попри переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовника агентства, близького до Кремля, Москва не готова погоджуватися на нинішню лінію фронту, доки російські війська не спробують встановити контроль над рештою Донецької області.

Джерело Reuters стверджує, що в Кремлі розраховують досягти цієї мети до кінця року.

Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером відбулася 5 вересня у Кремлі та тривала близько трьох годин. На початку переговорів російський диктатор назвав ситуацію в Україні «складною» та похвалив президента США Дональда Трампа за спроби домогтися завершення війни.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Віткофф і Кушнер нібито пообіцяли використати під час майбутніх контактів у Києві оцінки російського диктатора щодо можливих шляхів завершення війни. У Кремлі переговори назвали «змістовними» та «відвертими» і заявили, що вони відбувалися в атмосфері довіри.

Нагадаємо, раніше українська розвідка також повідомляла, що Кремль не планує укладати мирну угоду до кінця 2026 року. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, російський Генштаб поставив за мету завершити окупацію Донецької області до кінця року. У розвідці наголошували, що на полі бою немає ознак готовності Росії припинити вогонь і перейти до повноцінних мирних переговорів.

Також аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення Путін уже 15 разів встановлював терміни для повного захоплення Донеччини, однак його армія не виконала жодного з цих завдань.