Політов востаннє брав участь у змаганнях у червні 2024 року

Окупант Політов був ліквідований Силами оборони 13 вересня 2026 року

Захисники України знищили російського окупанта Сергія Політова. Про це повідомляє «Главком».

Сергій Політов народився 4 вересня 1991 року. Займався паверліфтингом, був майстром спорту. Здобував перемоги на всеросійських та регіональних турнірах. Виступав у ваговій категорії до 82.5 кг.

Востаннє брав участь у змаганнях у червні 2024 року. Тоді він здобув срібло та бронзу на турнірі «Відкритий Кубок міста Верещагіне «Через терни до зірок».

Мав звання молодшого сержанта. Політов брав участь у війні проти України – був оператором БПЛА. Був ліквідований Силами оборони 13 вересня 2026 року.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва.

Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.

У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).

Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.