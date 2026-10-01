Був оператором дронів. ЗСУ ліквідували титулованого російського паверліфтера
Окупант Політов був ліквідований Силами оборони 13 вересня 2026 року
Захисники України знищили російського окупанта Сергія Політова. Про це повідомляє «Главком».
Сергій Політов народився 4 вересня 1991 року. Займався паверліфтингом, був майстром спорту. Здобував перемоги на всеросійських та регіональних турнірах. Виступав у ваговій категорії до 82.5 кг.
Востаннє брав участь у змаганнях у червні 2024 року. Тоді він здобув срібло та бронзу на турнірі «Відкритий Кубок міста Верещагіне «Через терни до зірок».
Мав звання молодшого сержанта. Політов брав участь у війні проти України – був оператором БПЛА. Був ліквідований Силами оборони 13 вересня 2026 року.
Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва.
Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.
У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).
Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.
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