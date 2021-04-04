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    Підприємці вигнали поліцію, яка хотіла закрити ринок у Миколаєві (відео)

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    Після години спілкування чиновники і представники поліції змушені були покинути територію ринку - Підприємці вигнали поліцію, яка хотіла закрити ринок у Миколаєві (відео)
    Після години спілкування чиновники і представники поліції змушені були покинути територію ринку
    Скріншот з відео

    Під час карантину підприємці змушені оплачувати 100% за оренду торгових місць на ринку

    Вранці 4 квітня на ринок «Колос» в Миколаєві прибули представники влади та правоохоронні органи, вони намагалися зупинити роботу ринку, оскільки місто знаходиться в «червоній» карантинній зоні.

    Про це повідомили НикВести.

    На ринку силовиків зустріли підприємці, які протестують проти карантинних норм та обмежень роботи.

    Те, що відбувалося на ринку транслювалося на Facebook-сторінці «300 миколаївців».

    Заступник губернатора Ігор Кузьмін та депутат міськради Миколаєва від «Слуги народу» Олександр Розумний вимагали від підприємців виконати умови карантину, які забороняють роботу непродовольчих ринків. Спілкуючись з торговцями, Кузьмін зазначив, що такі обмеження введені тимчасово, аби зупинити поширення Covid-19.

    На що підприємці заперечили, що на ринку кількість людей є набагато меншою, ніж в супермаркетах, і незрозуміло, чому вони не можуть працювати в той час, як робота магазинів не заборонена. Також вони поскаржилися, що змушені оплачувати 100% за оренду торгових місць на ринку і перераховувати у повному обсязі податки в бюджет.

    Працівники ринку кричали: «Ми вам не довіряємо!» і вимагали, щоб на місце приїхав мер Миколаєва Олександр Сенкевич або губернатор області Віталій Кім.

    Представник підприємців адвокат Андрій Толпекін сказав, що продавці готові обговорювати формат подальшої взаємодії з чиновниками на круглому столі, але на присутність поліції на ринку будуть реагувати жорстко.

    Після години спілкування на підвищених тонах чиновники і представники поліції змушені були покинути територію ринку, а торговці продовжили роботу.

    Нагадаємо, у суботу, 3 квітня, в російському місті Саратові протест мешканців багатоквартирних будинків проти високих тарифів на обслуговування житла невідомий на Toyota Land Cruiser розігнав за допомогою світло-шумової гранати.

    Теги: податки депутат бюджет ринок мер Миколаїв протест робота місто Олександр Сенкевич
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