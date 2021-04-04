Київських роботодавців попередили про штрафи за порушення карантину в офісах

У разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

За словами Рубана, минулого тижня у Києві перевірили роботу організованих колективів, як державних, так і приватних. Виявилося, що у більшості офісів порушуються карантинні обмеження

«На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень», – сказав очільник Держспоживслужби столиці.

Рубан додав, що у більшості офісів – як державних, так і приватних – порушуються карантинні обмеження.

За його словами, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.

Як відомо, жорсткий карантин почне діяти у Києві з 5 квітня.

Тим часом, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві не покращиться, місцева влада може продовжити після 16 квітня жорсткий карантин.

До слова, КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт.

Також у КМДА розповіли як працюватиме транспорт на час карантину.