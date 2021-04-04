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    Київських роботодавців попередили про штрафи за порушення карантину в офісах

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    Минулого тижня у Києві перевірили роботу організованих колективів - Київських роботодавців попередили про штрафи за порушення карантину в офісах
    Минулого тижня у Києві перевірили роботу організованих колективів
    Фото ілюстративне

    У разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців

    Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.

    Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

    За словами Рубана, минулого тижня у Києві перевірили роботу організованих колективів, як державних, так і приватних. Виявилося, що у більшості офісів порушуються карантинні обмеження

    «На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень», – сказав очільник Держспоживслужби столиці.

    Рубан додав, що у більшості офісів – як державних, так і приватних – порушуються карантинні обмеження.

    За його словами, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.

    Як відомо, жорсткий карантин почне діяти у Києві з 5 квітня.

    Тим часом, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві не покращиться, місцева влада може продовжити після 16 квітня жорсткий карантин.

    До слова, КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт.

    Також у КМДА розповіли як працюватиме транспорт на час карантину.

    Теги: Національна поліція України Київ штраф карантин робота
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