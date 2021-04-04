У Росії розігнали акцію протесту за допомогою гранати (відео)

За цим фактом поліція і прокуратура РФ проводять розслідування

Граната виявилася страйкбольним пристроєм

У суботу, 3 квітня, в російському місті Саратові протест мешканців багатоквартирних будинків проти високих тарифів на обслуговування житла невідомий на Toyota Land Cruiser розігнав за допомогою світло-шумової гранати.

Про це повідомили в Telegram-каналі Mash, опублікувавши відповідне відео.

У підписі до знятих кадрів сказано, що активісти вийшли на протест до офісу управляючої кампанії «Червона», якою керує місцевий депутат від комуністичної партії. Мешканці висловлювали невдоволення зростанням тарифів і погіршенням обслуговування будинків.

Несподівано на місці проведення акції з’явився автомобіль Тойота, який зробив загрозливий маневр в сторону протестувальників і різко зупинився. Після короткої перепалки з присутніми невідомий чоловік в автомобілі кинув в їхній бік гранату, яка виявилася страйкбольним пристроєм. Від вибуху спрацювали припарковані поруч машини, а жителі розбіглися.

За цим фактом поліція і прокуратура проводять розслідування.

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