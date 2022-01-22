Плюс дві області: в Україні вже 10 «помаранчевих» регіонів

До тих восьми регіонів, що були віднесені до «помаранчевого» рівня станом на 21 січня, додалися Вінницька та Хмельницька області

Станом на ранок 22 січня в Україні 10 областей віднесено МОЗ до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки: Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

До тих восьми регіонів, що були віднесені до «помаранчевого» рівня станом на 21 січня, додалися Вінницька та Хмельницька області.

На Івано-Франківщині протягом трьох днів поспіль перевищено одразу три показники: коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

У Житомирській, Рівненській, Сумській, Тернопільській областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

У Львівській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій, а в Чернівецькій області – рівень госпіталізацій.

Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.

Ще глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». У четвер, 20 січня, міністр також оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.