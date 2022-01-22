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    Директор Івано-франківської лікарні назвав причину спалаху Covid-19 у регіоні

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    Івано-Франківщина, як і навесні 2020-го, знову серед лідерів за темпами розповсюдження коронавірусу - Директор Івано-франківської лікарні назвав причину спалаху Covid-19 у регіоні

    Івано-Франківщина, як і навесні 2020-го, знову серед лідерів за темпами розповсюдження коронавірусу

    фото з відкритих джерел

    «Вся Західна Україна активно святкувала Новий рік і Різдво»

    Івано-Франківська область після новорічних свят знову опинилась серед лідерів розповсюдження Covid-19 в Україні. Однією з причин є те, що люди на західній Україні активно святкували новорічні свята. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

    «Є людський фактор. Мабуть, Івано-Франківська область, як і вся Західна Україна, активніше святкували Новий рік і Різдво. Я вважаю, що це (розповсюдження хвороби) сталося через родинне зближення одне з одним: люди ходили в гості, колядували багато. Було багато контактів, все воно і призвело до спалаху. Це життя», – пояснив Тарас Масляк.

    Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

    Івано-Франківська область була за межами «червоної» зони менш ніж два місяці – її вивели звідти лише 7 грудня 2021 року. Зараз в регіоні перевищені показники більшості індикаторів, за якими визначають ситуацію з коронавірусом. Серед них коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень та динаміку госпіталізацій. Останній показник перевищує норму більш ніж удвічі.

    Головний державний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук сказав, що серед причин стрімкого поширення коронавірусу є масові заходи, які там відбувалися у різдвяно-новорічний період. Серед них посадовець виділив встановлення рекорду України з масового виконання коляди.

    Міністерство охорони здоров'я України прогнозує у лютому добову захворюваність на Covid-19 на рівні 59 тисяч, за лютий сумарно може захворіти до мільйона українців.

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    Теги: здоров'я лікар Івано-Франківщина Україна хвороби населення вірус коронавірус
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    Директор Івано-франківської лікарні назвав причину спалаху Covid-19 у регіоні