Директор Івано-франківської лікарні назвав причину спалаху Covid-19 у регіоні

Івано-Франківщина, як і навесні 2020-го, знову серед лідерів за темпами розповсюдження коронавірусу

«Вся Західна Україна активно святкувала Новий рік і Різдво»

Івано-Франківська область після новорічних свят знову опинилась серед лідерів розповсюдження Covid-19 в Україні. Однією з причин є те, що люди на західній Україні активно святкували новорічні свята. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

«Є людський фактор. Мабуть, Івано-Франківська область, як і вся Західна Україна, активніше святкували Новий рік і Різдво. Я вважаю, що це (розповсюдження хвороби) сталося через родинне зближення одне з одним: люди ходили в гості, колядували багато. Було багато контактів, все воно і призвело до спалаху. Це життя», – пояснив Тарас Масляк.

Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

Івано-Франківська область була за межами «червоної» зони менш ніж два місяці – її вивели звідти лише 7 грудня 2021 року. Зараз в регіоні перевищені показники більшості індикаторів, за якими визначають ситуацію з коронавірусом. Серед них коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень та динаміку госпіталізацій. Останній показник перевищує норму більш ніж удвічі.

Головний державний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук сказав, що серед причин стрімкого поширення коронавірусу є масові заходи, які там відбувалися у різдвяно-новорічний період. Серед них посадовець виділив встановлення рекорду України з масового виконання коляди.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує у лютому добову захворюваність на Covid-19 на рівні 59 тисяч, за лютий сумарно може захворіти до мільйона українців.