Покинув навчання в академії, щоб піти на фронт. Згадаймо Іллю Вахрамєєва

У 2024 році Ілля Вахрамєєв вступив до Військової академії в Одесі, обрав факультет десантно-штурмових військ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Вахрамєєва.

20-річний солдат Ілля Вахрамєєв, загинув 1 листопада 2026 року у Дніпропетровській області виконуючи військовий обов’язок із захисту України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Ілля Дмитрович Вахрамєєв народився 19 лютого 2006 року в Рівному. До першого класу пішов до Рівненської школи № 28. Згодом родина переїхала до Броварів, де Ілля продовжив навчання у школі № 10. У 2021 році закінчив дев’ять класів.

Згодом вступив до Рівненського кооперативного економіко-правничого коледжу за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Також Ілля любив футбол. Спочатку займався у ФК «Каскад», потім перейшов до ФК імені В. Ващука, а згодом – до FC Tigers.

Пізніше Ілля вирішив пов’язати своє життя з військовою справою. У 2024 році вступив до Військової академії в Одесі, обрав факультет десантно-штурмових військ. До вступу цілеспрямовано готувався: займався у спортивному залі, тренувався з наставником, відвідував заняття з єдиноборств. Під час вступних випробувань показав високі результати з фізичної підготовки.

У 2024 році Ілля Вахрамєєв вступив до Військової академії в Одесі, обрав факультет десантно-штурмових військ фото: Рівненська міська рада

Мама згадує, що Ілля був слухняним, добрим, завжди готовим допомогти іншим. Його знали й любили люди, які його оточували.

У 2026 році він за власним бажанням припинив навчання та продовжив військовий шлях. У серпні того ж року розпочав службу у війську.

20-річний солдат Ілля Дмитрович Вахрамєєв, загинув 1 листопада 2026 року у Дніпропетровській області виконуючи військовий обов’язок із захисту України.

Військовий тримає траурний портрет Іллі Вахрамєєва фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником України Іллею Вахрамєєвим фото: Рівненська міська рада

У Героя залишилися мама та менша сестра.

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