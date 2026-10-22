Путін зробив заяву про окуповані території України на тлі переговорів про мир

Російський диктатор назвав захоплені українські землі «історичними землями Росії»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що території України, які захопила Росія, нібито є «історичними землями» РФ. Він також стверджує, що Києву «недоречно говорити про втрату цих територій». Про це Путін заявив під час інтерв'ю російським ЗМІ на тлі обговорення можливого відновлення мирних переговорів між Україною, Росією та США, пише «Главком».

«Втрачені Києвом землі – це не їхня територія, це історичні землі Росії», – заявив Путін.

За його словами, жителі Донбасу та так званої «Новоросії» нібито проголосували за «возз’єднання» з Росією. На цій підставі російський диктатор заперечив, що Україна має підстави говорити про територіальні втрати.

Водночас ці твердження Кремля не змінюють міжнародно визнаних кордонів України. Росія тимчасово окупувала частину української території, а спроби оголосити захоплені землі російськими не отримали міжнародного визнання.

Заява Путіна пролунала після зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, яка відбулася 21 жовтня у Санкт-Петербурзі. За повідомленнями медіа, під час переговорів обговорювали американські пропозиції щодо завершення війни.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва загалом готова відновити тристоронні переговори за участю України, США та Росії в першій половині листопада. Водночас територіальне питання залишається однією з ключових перешкод для досягнення домовленостей.