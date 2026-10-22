Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін зробив заяву про окуповані території України на тлі переговорів про мир

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Путін зробив заяву про окуповані території України на тлі переговорів про мир
Заява Путіна пролунала після зустрічі зі спецпосланцем президента США
фото: кадр з відео

Російський диктатор назвав захоплені українські землі «історичними землями Росії»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що території України, які захопила Росія, нібито є «історичними землями» РФ. Він також стверджує, що Києву «недоречно говорити про втрату цих територій». Про це Путін заявив під час інтерв'ю російським ЗМІ на тлі обговорення можливого відновлення мирних переговорів між Україною, Росією та США, пише «Главком».

«Втрачені Києвом землі – це не їхня територія, це історичні землі Росії», – заявив Путін.

За його словами, жителі Донбасу та так званої «Новоросії» нібито проголосували за «возз’єднання» з Росією. На цій підставі російський диктатор заперечив, що Україна має підстави говорити про територіальні втрати.

Водночас ці твердження Кремля не змінюють міжнародно визнаних кордонів України. Росія тимчасово окупувала частину української території, а спроби оголосити захоплені землі російськими не отримали міжнародного визнання.

Заява Путіна пролунала після зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, яка відбулася 21 жовтня у Санкт-Петербурзі. За повідомленнями медіа, під час переговорів обговорювали американські пропозиції щодо завершення війни.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва загалом готова відновити тристоронні переговори за участю України, США та Росії в першій половині листопада. Водночас територіальне питання залишається однією з ключових перешкод для досягнення домовленостей.

Читайте також:

Теги: Донбас Україна війна окуповані території росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вирішив збільшити масштаб терору в Україні, однак нам варто триматися
Мир чи ілюзія? Який сценарій насправді чекає Україну
6 жовтня, 10:22
Кадри пожежі у Волгограді після атаки безпілотників
Волгоград атакували безпілотники: що відомо
2 жовтня, 05:15
Окремі міжнародні спортивні організації вже переглянули правила участі росіян
Російські спортсмени повертаються? Уповноважений президента з санкцій пояснив, чому Кремлю зарано радіти
2 жовтня, 22:37
Німеччина залишить санкції проти РФ попри рішення США щодо російського пального
Німеччина залишить санкції проти РФ попри рішення США щодо російського пального
10 жовтня, 22:57
Обмеження швидкості Starlink створює проблеми на фронті
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
15 жовтня, 09:32
Трамп зробив заяву про Китай та РФ
Трамп став на захист Росії та Китаю, заперечивши їхню допомогу Ірану
13 жовтня, 09:56
Трамп дякував Путіну за дизельну угоду
У США зареєстровано законопроєкт для блокування дизельної угоди Трампа з Путіним
17 жовтня, 03:07
За словами Пєскова, Україна нібито має погодитися на угоду вже зараз
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
Вчора, 15:04
У ніч проти 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи супутникової системи Starshield
Хто стоїть за обмеженням Starlink для України? Версія Reuters
16 жовтня, 06:45

Політика

Путін знову заявив, що українці й росіяни «один народ» і згадав... генетичні дослідження
Путін знову заявив, що українці й росіяни «один народ» і згадав... генетичні дослідження
Путін висловився про мирну угоду та пригрозив Україні
Путін висловився про мирну угоду та пригрозив Україні
Путін назвав головну мету Росії на тристоронніх переговорах із США та Україною
Путін назвав головну мету Росії на тристоронніх переговорах із США та Україною
Путін зробив заяву про окуповані території України на тлі переговорів про мир
Путін зробив заяву про окуповані території України на тлі переговорів про мир
Зеленський сподівається на припинення вогню у грудні за допомоги США
Зеленський сподівається на припинення вогню у грудні за допомоги США
Зеленський заявив, що вступ України до НАТО буде гарантією безпеки для Росії
Зеленський заявив, що вступ України до НАТО буде гарантією безпеки для Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
135K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
93K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
Росія засудила найстаршого кримського політв'язня до 18 років ув'язнення
Сьогодні, 14:56
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua