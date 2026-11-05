На фронті поліг старший лейтенант поліції. Згадаймо Сергія Медєнцева

Воїн служив в артилерії, а у 2026 році пройшов навчання на пілота БпЛА

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Медєнцева.

Під час виконання бойового завдання загинув старший лейтенант патрульної поліції Сергій Медєнцев з позивним СС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію України.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Медєнцев приєднався до бригади «Хижак» фото: патрульна поліція України

Сергій прийшов до Управління патрульної поліції Києва у 2020 році. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції. Служив в артилерії, а у 2026 році пройшов навчання на пілота БпЛА.

Старший лейтенант патрульної поліції Сергій Медєнцев з позивним СС фото: патрульна поліція України

«Ми починали цей шлях разом. З перших мінометних пострілів, через сотні небезпечних ситуацій, де не раз дивилися страху в очі. Ти був людиною, на яку завжди можна було покластися, справжнім воїном і надійним плечем. На жаль, війна забирає найкращих…», – каже побратим із позивним Чудо.

Сергій Медєнцев служив в артилерії, а у 2026 році пройшов навчання на пілота БпЛА фото: патрульна поліція України

Бійці бригади «Хижак» підписали FPV-дрони словами помсти за полеглого друга й відправили їх на позиції ворожих окупантів.

FPV-дрони зі словами помсти за полеглого Сергія Медєнцева фото: Патрульна поліція України

фото: патрульна поліція України

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.