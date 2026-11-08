Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст
Ігор Петренко Політолог

Історичні лекції замість конкретики: кого Путін відправив до Абу-Дабі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мединський знову за столом переговорів: на що розраховує Кремль
фото: ria.ru

Кремль повертає людину, з якою вже раз застрягли

Росію в Абу-Дабі знову представлятиме Володимир Мединський. Путін навіть покликав його на Радбез, щоб усі побачили: переговорна група готова. До чого саме, підказує її біографія.

Мединський – колишній міністр культури і засновник Російського військово-історичного товариства. У Стамбулі він вийшов після переговорів до телекамер і нагадав, що Північна війна зі Швецією тривала 21 рік. Двадцять один.

Тоді ж процитував Наполеона: війна й переговори йдуть одночасно. Фактчекери цієї фрази в Наполеона не знайшли. Була ще цитата Бісмарка про те, що росіяни завжди повертаються по своє.

Її ставить під сумнів сайт того самого військово-історичного товариства, яке Мединський очолює. Фальшивих класиків на переговори везуть для тиску, протоколу вони не потрібні.

Перші два раунди в Абу-Дабі Москва доручала начальнику ГРУ Костюкову: військовий розвідник, сухо й по ділу. У Женеві його змінив Мединський, і, за даними Axios, політична група застрягла саме на його позиціях.

Тепер Кремль повертає людину, з якою вже раз застрягли. Це теж відповідь, і дешевша за будь-яку заяву Пєскова. Зеленський якось помітив, що Мединський, як і Путін, любить філософствувати про «історичні корені». Тут вони справді збігаються.

Лекцію про XVIII століття Україна вислухає ввічливо. Рахувати ж буде те, що Росія готова записати цифрами й датами: обміни, енергетику, дітей. Якщо після двох днів у протоколі лишиться тільки Петро I, Москва знову привезла екскурсовода.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію
Зеленський попередив про масований удар РФ і назвав три головні цілі ворога
6 листопада, 21:16
Президент сподівається на посилення підтримки України
Зеленський пов’язав результати виборів у США з перспективами завершення війни
5 листопада, 20:18
Окупанти використовують мобільні вогневі групи, щоб відбиватися від дронів
Масована атака дронів на Москву: Кремль оточили військові та системи ППО (відео)
23 жовтня, 17:37
У червні 2024 року Феокістов, який брав участь у злочинній війні Росії проти України, був знищений Силами оборони
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського шахіста
21 жовтня, 15:30
За словами Лубінця, російська сторона взяла в роботу пропозиції, які Україна висувала раніше
Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ
19 жовтня, 16:41
Наслідки атаки ЗСУ на Санкт-Петербур 18 жовтня
«Ми захоплювалися вашою ювелірною роботою». Росіянин подякував ЗСУ за удар по Петербургу
19 жовтня, 15:42
Окупанти двічі атакували Чортків на Тернопільщині
Окупанти двічі атакували Чортків на Тернопільщині
16 жовтня, 06:14
На концерті Макса Коржа замайоріли прапори різних країн, зокрема й України
Макс Корж закликав зупинити війну в Україні під час концерту за кордоном (відео)
12 жовтня, 18:49
Путін відсвяткував 74-річчя в компанії ексканцлера Німеччини Шредера
Шредеру загрожує виключення з партії через святкування з Путіним
11 жовтня, 14:57

Ігор Петренко

Історичні лекції замість конкретики: кого Путін відправив до Абу-Дабі
Історичні лекції замість конкретики: кого Путін відправив до Абу-Дабі
Хто хоче зірвати переговори в Абу-Дабі та до чого тут російські НПЗ
Хто хоче зірвати переговори в Абу-Дабі та до чого тут російські НПЗ
Росія продає квитки до Абу-Дабі, але ключі від мирної угоди лежать у Брюсселі
Росія продає квитки до Абу-Дабі, але ключі від мирної угоди лежать у Брюсселі
Росія обрала тактику виснаження. Що загрожує економіці України
Росія обрала тактику виснаження. Що загрожує економіці України
До чого Україні готуватися після виборів у США
До чого Україні готуватися після виборів у США
Дві доріжки переговорів Кремля. Який вибір стоїть перед США та Україною
Дві доріжки переговорів Кремля. Який вибір стоїть перед США та Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
100K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
72K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua