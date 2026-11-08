Історичні лекції замість конкретики: кого Путін відправив до Абу-Дабі

Мединський знову за столом переговорів: на що розраховує Кремль

Кремль повертає людину, з якою вже раз застрягли

Росію в Абу-Дабі знову представлятиме Володимир Мединський. Путін навіть покликав його на Радбез, щоб усі побачили: переговорна група готова. До чого саме, підказує її біографія.

Мединський – колишній міністр культури і засновник Російського військово-історичного товариства. У Стамбулі він вийшов після переговорів до телекамер і нагадав, що Північна війна зі Швецією тривала 21 рік. Двадцять один.

Тоді ж процитував Наполеона: війна й переговори йдуть одночасно. Фактчекери цієї фрази в Наполеона не знайшли. Була ще цитата Бісмарка про те, що росіяни завжди повертаються по своє.

Її ставить під сумнів сайт того самого військово-історичного товариства, яке Мединський очолює. Фальшивих класиків на переговори везуть для тиску, протоколу вони не потрібні.

Перші два раунди в Абу-Дабі Москва доручала начальнику ГРУ Костюкову: військовий розвідник, сухо й по ділу. У Женеві його змінив Мединський, і, за даними Axios, політична група застрягла саме на його позиціях.

Тепер Кремль повертає людину, з якою вже раз застрягли. Це теж відповідь, і дешевша за будь-яку заяву Пєскова. Зеленський якось помітив, що Мединський, як і Путін, любить філософствувати про «історичні корені». Тут вони справді збігаються.

Лекцію про XVIII століття Україна вислухає ввічливо. Рахувати ж буде те, що Росія готова записати цифрами й датами: обміни, енергетику, дітей. Якщо після двох днів у протоколі лишиться тільки Петро I, Москва знову привезла екскурсовода.