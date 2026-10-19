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Відомий історик знову руйнує російські міфи попри важку хворобу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Відомий історик знову руйнує російські міфи попри важку хворобу
Віталій Дрібниця відомий своїми матеріалами з історії та розвінчуванням міфів російської пропаганди
фото: AP, скришот з відео

Автор каналу Vox veritatis опублікував перше відео після місячної перерви та поступово повертається до роботи

Український історик і блогер Віталій Дрібниця повернувся на YouTube після місячної перерви, пов’язаної з лікуванням. Автор каналу Vox veritatis опублікував перше відео після паузи 19 жовтня о 10:00 та повідомив про намір поступово відновлювати роботу, пише «Главком».

Перед виходом нового матеріалу Дрібниця попросив глядачів не бути надто суворими в оцінках. За його словами, цього разу матеріалу для повноцінного випуску було небагато, а техніка, на якій він працює, не дає змоги швидко монтувати відео. Попри труднощі, блогер вирішив знову спробувати себе у звичній ролі та повернутися до створення контенту для своєї аудиторії.

Віталій Дрібниця відомий своїми матеріалами з історії та розвінчуванням міфів російської пропаганди. Його канал Vox veritatis присвячений історичним сюжетам, аналізу поширених тверджень і протидії викривленню історичних фактів.

Повернення до роботи після лікування може потребувати часу, тож автор попередив аудиторію, що поки не варто очікувати звичного темпу випусків. 

Варто відзначити, що Віталій Дрібниця – історик і педагог із Білої Церкви, який багато років займається популяризацією історії України. Він працював учителем історії, а згодом став відомий завдяки просвітницькій діяльності в інтернеті. Свої матеріали історик публікує, зокрема, на YouTube-каналі Vox Veritatis.

Окремий напрям його роботи – дискусії з росіянами у відеочатах. Дрібниця використовує формат «чат-рулетки», щоб говорити з громадянами Росії про історію України та спростовувати поширені російські уявлення про минуле.

У таких розмовах порушуються теми Київської Русі, української історії, постаті Степана Бандери, Другої світової війни та радянського минулого. За словами самого Дрібниці, його цікавить не лише можливість посперечатися із конкретним співрозмовником, а й продемонструвати українській аудиторії, які історичні уявлення формуються в російському суспільстві.

В інтерв'ю «Главкому» історик розповідав, що серед його співрозмовників траплялися не лише звичайні користувачі відеочатів, а й люди, які називали себе студентами історичних факультетів. За його спостереженнями, навіть у цієї аудиторії трапляються суттєві прогалини в знаннях про історію України та Росії.

Історик також звертає увагу на вплив шкільної освіти на сприйняття історії. Він розповідав «Главкому», що російська система освіти значною мірою продовжує відтворювати імперські та радянські підходи до минулого. Саме тому, на його думку, частина росіян сприймає історичні події не через академічні дослідження, а через сформовані пропагандою шаблони.

Також зазначимо, що історик та педагог Віталій Дрібниця перебуває у критичному стані через онкологічне захворювання. І зараз проходить лікування, але попри тяжку хворобу повернувся до руйнування міфів країни-агресора. 

 

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Теги: історія війна хвороба здоров'я YouTube

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