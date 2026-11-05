Адміністрація Трампа розкололася через війну з Іраном після поразки на виборах – WSJ

Частина оточення американського президента наполягає на нових ударах по Ірану, тоді як інші радники закликають завершити військову операцію

Адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася із серйозними розбіжностями стосовно подальшої військової кампанії проти Ірану після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Частина американських посадовців виступає за продовження ударів, тоді як інші наполягають на згортанні операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, в оточенні американського президента сформувалися два протилежні підходи до подальших дій Вашингтона. Прихильники продовження військової кампанії переконують Трампа завдати нових ударів по Ірану, щоб посилити американські позиції перед можливими домовленостями про припинення бойових дій.

На їхню думку, такий сценарій дозволив би Сполученим Штатам домогтися вигідніших умов завершення конфлікту та вийти з війни до закінчення президентського терміну Трампа.

Водночас інша частина адміністрації вважає, що подальше продовження військової операції може лише погіршити ситуацію. Ці посадовці пропонують американському президенту визнати вже понесені втрати та розпочати згортання військової кампанії.

Як зазначає WSJ, суперечки навколо Ірану свідчать про поглиблення розколу всередині адміністрації. Особливо гостро розбіжності проявилися після проміжних виборів 3 листопада, на яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Додаткову увагу до ситуації привернула позиція віцепрезидента США Джей Ді Венса. 4 листопада він назвав війну проти Ірану однією з причин нищівної поразки Республіканської партії на виборах.

За оцінкою The Wall Street Journal, така заява стала рідкісним випадком публічного дистанціювання Венса від політичних рішень Дональда Трампа, якому віцепрезидент значною мірою завдячує своїм кар'єрним зростанням.

Видання звертає увагу, що Венс із самого початку мав заперечення проти військової кампанії в Ірані, хоча публічно неодноразово виступав на її захист. Його останні висловлювання продемонстрували розбіжності, які раніше залишалися переважно всередині адміністрації.

Поразка республіканців на виборах створила додаткові політичні труднощі для Білого дому. Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року адміністрації Трампа доведеться взаємодіяти із законодавцями, серед яких більшість становитимуть представники Демократичної партії.

Це може ускладнити реалізацію окремих зовнішньополітичних ініціатив президента, зокрема тих, що потребують додаткового фінансування або законодавчого погодження.

Водночас остаточного рішення стосовно подальших дій проти Ірану, за інформацією WSJ, адміністрація поки не виробила. Трамп опинився перед вибором між продовженням військового тиску на Тегеран та пошуком шляхів завершення операції.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп визнав, що війна проти Ірану спричинила зростання цін на бензин у Сполучених Штатах. Американський президент пов'язав подорожчання пального з поразкою Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада.