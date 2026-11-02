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Зеленський назвав головні цілі наступного масованого удару Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський назвав головні цілі наступного масованого удару Росії
Зеленський наголосив, що Україна відреагує на підготовку російської атаки та завдасть відповіді
фото: ДСНС (ілюстративне)

За даними української розвідки, росіяни готують атаку передусім на енергетичну інфраструктуру та логістику

За даними української розвідки, Росія готує новий масований удар по Україні. Основними цілями атаки можуть стати енергетична інфраструктура та логістика. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише «Главком».

«За даними розвідки, РФ готує масований удар передусім по енергетиці та логістиці», – повідомив глава держави.

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Зеленський наголосив, що Україна відреагує на підготовку російської атаки та завдасть відповіді.

«На цей удар, який росіяни готують, ми обов'язково відповімо», – заявив президент.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха Запорізької області, де авіабомби влучили в школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги. За його словами, після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди. Наразі відомо про 18 загиблих і п’ятьох поранених.

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Теги: росія війна обстріл Володимир Зеленський Україна

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