Восени 2018 року Логвінов підписав контракт із 36-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, обіймав посаду командира танка

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Логвінова.

Захисник України Сергій Логвінов поліг 12 квітня 2022 року під час оборони міста Маріуполь, прикриваючи групу побратимів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Сергій Логвінов народився 18 серпня 1996 року в селі Микільське на Херсонщині. Навчався у місцевій школі, любив грати у футбол. Закінчив Херсонське вище професійне училище, де опанував фах кухаря-кондитера. До військової служби працював на будівництві.

«Був добрим, чуйним, друзям завжди допомагав. Цікавився машинами, любив їх ремонтувати», – розповіла мати Надія.

Восени 2018 року Сергій підписав контракт із 36-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Обіймав посаду командира танка. Його відзначили нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня.

Головний сержант Сергій Логвінов фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Повномасштабне російське вторгнення воїн зустрів у Маріуполі на Донеччині.

12 квітня 2022 року Сергій поліг під час оборони міста, прикриваючи групу побратимів. Йому назавжди 25.

До лютого 2026 року оборонця вважали зниклим безвісти. 17 березня 2026-го його поховали в селі Мар'янівка на Вінниччині. У захисника залишилися мама й тато.

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