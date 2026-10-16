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Нічна атака на Волинь: постраждали підприємства, є травмовані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Волинь: постраждали підприємства, є травмовані
Роман Романюк закликав упродовж дня не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями

У ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«Дуже складна ніч. Безперервно нашу область атакували реактивні шахеди. Близько 20 ворожих цілей були спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Романюк уточнив, що внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання залишається 370 тис. абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

«У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще п'яти осіб поки не відома. У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих», – додав очільник ОВА.

Роман Романюк закликав упродовж дня не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися подалі від торгових центрів та місць скупчення людей.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Луцьк. Унаслідок цього місто залишилося без електропостачання.

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Теги: війна Волинська область

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