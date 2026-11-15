Лавров різко висловився про бажання ЄС долучитися до переговорів
Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією
Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував бажання ЄС брати участь у переговорах щодо врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
«Заявляти, як це робить Урсула фон дер Ляєн, що спочатку має бути перемир’я, а вже потім – будь-які розмови про європейську безпеку, або, як Кая Каллас, що ми не підтримаємо врегулювання, яке враховуватиме інтереси Росії, – це абсолютно безперспективні міркування, і я сподіваюся, що всі це розуміють», – сказав Лавров.
За словами глави МЗС РФ, європейські країни прагнуть долучитися до переговорного процесу щодо врегулювання війни, оскільки, «мабуть, вони розуміють, що поїзд відходить, і хочуть спробувати заскочити на підніжку останнього вагона».
«Але при цьому їхні заяви все одно підтверджують відсутність розуміння того, яку роль їм може бути відведено», – додав Лавров.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.
Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.
До слова, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не має наміру висувати умови щодо переговорної групи від Європи в рамках врегулювання війни.
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