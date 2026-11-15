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Лавров різко висловився про бажання ЄС долучитися до переговорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лавров різко висловився про бажання ЄС долучитися до переговорів
Сергій Лавров зробив заяву про переговори
фото: ТАСС

Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував бажання ЄС брати участь у переговорах щодо врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Заявляти, як це робить Урсула фон дер Ляєн, що спочатку має бути перемир’я, а вже потім – будь-які розмови про європейську безпеку, або, як Кая Каллас, що ми не підтримаємо врегулювання, яке враховуватиме інтереси Росії, – це абсолютно безперспективні міркування, і я сподіваюся, що всі це розуміють», – сказав Лавров.

За словами глави МЗС РФ, європейські країни прагнуть долучитися до переговорного процесу щодо врегулювання війни, оскільки, «мабуть, вони розуміють, що поїзд відходить, і хочуть спробувати заскочити на підніжку останнього вагона».

«Але при цьому їхні заяви все одно підтверджують відсутність розуміння того, яку роль їм може бути відведено», – додав Лавров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не має наміру висувати умови щодо переговорної групи від Європи в рамках врегулювання війни.

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Теги: Сергій Лавров переговори війна Європа

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