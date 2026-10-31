Сили оборони атакували виробництво ракетного палива у Ростовській області
Військові вразили комбінат за допомогою ударних дронів і берегових ракетних комплексів «Нептун»
У ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу «Комбінат «Каменський» у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
«Ураження було комплексним – задіяно ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ «Нептун». Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи», – йдеться у повідомленні.
Генштаб наголосив, що удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії РФ обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню.
Також уражено чотири склади матеріально-технічних засобів армії РФ, у районах Харцизька і Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдара на Луганщині.
До слова, у російській Уфі вранці 31 жовтня пролунали вибухи в промисловій зоні. Місцеві моніторингові Telegram-канали повідомляють про атаку ударних безпілотників і роботу протиповітряної оборони.
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