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Сили оборони атакували виробництво ракетного палива у Ростовській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони атакували виробництво ракетного палива у Ростовській області
Пошкоджено чотири виробничі цехи
фото: glavcom.ua (ілюстративне), Генштаб

Військові вразили комбінат за допомогою ударних дронів і берегових ракетних комплексів «Нептун»

У ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу «Комбінат «Каменський» у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Ураження було комплексним – задіяно ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ «Нептун». Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи», – йдеться у повідомленні.

«Комбінат «Каменський» виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем і авіаційних засобів ураження.

Генштаб наголосив, що удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії РФ обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Також уражено чотири склади матеріально-технічних засобів армії РФ, у районах Харцизька і Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдара на Луганщині.

До слова, у російській Уфі вранці 31 жовтня пролунали вибухи в промисловій зоні. Місцеві моніторингові Telegram-канали повідомляють про атаку ударних безпілотників і роботу протиповітряної оборони.

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Теги: Генштаб війна росія

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