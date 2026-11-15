На Донеччині можна виходити з дому лише п'ять годин на добу: голова ОВА пояснив обмеження

Жорсткі обмеження запроваджено для збереження життя людей, вважає очільник прифронтової області

Від 1 листопада майже на всій підконтрольній Україні території Донецької області комендантська година триває 19 годин на добу. Таким чином, жителі можуть виходити з дому лише протягом п'яти годин. Рішення посилили через зростання інтенсивності російських обстрілів та загрозу для цивільного населення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв'ю «Главкому».

«Причин кілька. По-перше, обстріли стали значно інтенсивнішими. Масовані удари КАБами й артилерією. FPV-дрони, які полюють на цивільних і транспорт саме вдень. Через це – багато жертв. По-друге, це захист людей та евакуація. П’яти годин на добу цілком вистачає, щоб вирішити побутові питання. Розумієте, головне – щоб на вулицях, у магазинах, на відкритих ділянках було менше людей. Щоб не було скупчень. Тоді ми зберігаємо їм життя», – пояснив Філашкін.

Крім того, такий режим, за словами очільника ОВА, має полегшити виконання окремих завдань Силам оборони.

Вадим Філашкін зазначив, що російські війська неодноразово атакували місця скупчення цивільних, зокрема магазини, поштові відділення, ринки та інші цивільні об’єкти. За його словами, небезпеку становить будь-яке озброєння незалежно від часу доби. Зокрема, удари КАБами, ракетами РСЗВ та артилерією несуть загрозу не лише через потужну вибухову хвилю, а й через уламки.

Посадовець підкреслив, що окрему небезпеку становлять FPV-дрони, які поблизу лінії фронту дедалі частіше використовують для полювання на цивільний та евакуаційний транспорт. Крім того, почастішали атаки на багатоповерхові будинки, що призводять до пожеж.

«А щодо комендантської години… Сидіти вдома – це не панацея. Я багато разів казав: єдиний спосіб захистити себе та своїх близьких – евакуація. Зараз найголовніше – зберегти їм життя», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, з 1 листопада на більшій частині Донецької області комендантська година триває з 16:00 до 11:00. Виняток становлять Олександрівська та Черкаська громади, де обмеження залишилися без змін – із 21:00 до 05:00.