Європа готує мільйони людей до можливої війни з Росією

У Польщі виділяють понад 102 млрд злотих на цивільну оборону, а країни Балтії готують плани евакуації населення

Країни Північної та Східної Європи перебудовують систему цивільного захисту на тлі загрози з боку Росії. Держави оновлюють укриття, створюють запаси продовольства, навчають населення діяти під час криз і домовляються про евакуацію через кордони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави посилили не лише військову оборону, а й підготовку цивільного населення. Досвід України та російські гібридні атаки спонукали їх переглянути підходи до захисту людей, критичної інфраструктури й економіки.

«Головний урок, який ми винесли, полягає в тому, що саме суспільство може стати полем битви», – зазначив керівник Шведського агентства цивільної оборони та стійкості Мікаель Фріселль у коментарі Le Monde.

Польща відновлює укриття та фінансує цивільну оборону

У Польщі ще з часів холодної війни залишилася мережа захисних споруд, значна частина яких тривалий час не використовувалася. Закон про цивільну оборону, ухвалений у 2025 році, започаткував масштабну програму їхнього відновлення.

За даними Le Monde, нині в країні налічується близько 86 тис. пунктів укриття, розрахованих приблизно на 25 млн людей за загальної чисельності населення 38 млн. До цього переліку входять не лише спеціалізовані бомбосховища, а й інші місця, придатні для тимчасового захисту.

фото: Reuters

6 жовтня 2026 року польський уряд затвердив програму захисту населення та цивільної оборони на 2027–2031 роки. На її реалізацію передбачено 102,4 млрд злотих, з яких близько 30 млрд злотих мають отримати регіони й органи місцевого самоврядування. Кошти спрямують на укриття, рятувальне обладнання, системи оповіщення, безпечний зв'язок і забезпечення безперервного постачання води та електроенергії. Про це повідомляє уряд Польщі.

Країна також розгорнула національну програму навчання громадян. На початку 2026 року створили Академію захисту населення та цивільної оборони. До вересня навчання в ній пройшли понад 400 тис. людей.

Фінляндія випробовує укриття та збільшує запаси продовольства

У вересні 2026 року фінські військові провели випробування поблизу бомбосховищ, щоб оцінити їхню ефективність за сучасних воєнних загроз. Попередні випробування такого типу відбувалися ще 1992 року. За інформацією Le Monde, за тестами поблизу Рованіємі спостерігали восьмеро українських експертів.

Фінляндія має близько 50 500 укриттів, здатних прийняти до 4,8 млн людей за загальної чисельності населення 5,6 млн. У вересні влада також оголосила про інвестиції в розмірі 400 млн євро в облаштування підземних лікарень до 2030 року.

Окремий напрям підготовки – продовольча безпека. Від 2022 року країна збільшила запаси зерна, розраховані тепер на дев'ять місяців споживання замість шести. Крім того, Фінляндія планує створити мережу з 300 супермаркетів, обладнаних резервними генераторами. Вони мають забезпечувати населення товарами першої необхідності навіть у разі тривалих перебоїв з електропостачанням.

Фінська система комплексної безпеки передбачає співпрацю державних установ, місцевої влади, підприємств і громадських організацій. Представники міністерств та організацій цивільного захисту регулярно оцінюють потреби країни з огляду на актуальні загрози.

Люди купаються в басейні Ітякескус у Гельсінкі, облаштованому під землею у суцільному скельному масиві. Басейн можна осушити й перетворити на бомбосховище для 3800 людей. Фінляндія, 6 травня 2026 року фото: Reuters

Швеція готує укриття та підприємства до воєнного сценарію

Швеція має близько 64 тис. укриттів, розрахованих на сім мільйонів людей за загальної чисельності населення близько 10 млн. Ці споруди, збудовані переважно за часів холодної війни, нині ремонтують і модернізують.

У 2024 році шведська влада розіслала домогосподарствам оновлену брошуру «Якщо настане криза або війна». У ній пояснюється, як діяти в надзвичайних обставинах і які запаси потрібно мати вдома. Громадянам рекомендують бути готовими щонайменше тиждень обходитися без сторонньої допомоги.

Окрему увагу приділяють підприємствам. У січні 2026 року Швеція закликала компанії з кількістю працівників понад п'ять осіб підготуватися до найгіршого сценарію. Влада визначила 12 критично важливих секторів, серед яких енергетика, транспорт, медицина та фінансові послуги. За даними Le Monde, близько 500 тис. шведів уже отримали повідомлення про можливе залучення до роботи на своїх посадах у разі збройного конфлікту.

Бюджет цивільної оборони країни зріс із 2,7 млрд шведських крон у 2022 році до 12,9 млрд крон у 2026-му.

фото: Le Monde

Естонія посилює захист економіки та критичних послуг

Естонія переглядає підходи до національної безпеки, враховуючи не лише військову загрозу, а й ризик порушення роботи важливих державних систем. Нова доктрина безпеки країни, оприлюднена в травні 2026 року, ставить економічну безпеку та безперервність критичних послуг на один рівень із військовою обороною.

Законодавство про надзвичайні ситуації також посилили, розширивши перелік секторів, які вважаються життєво важливими. Йдеться про сфери, від яких залежить повсякденне життя населення та функціонування держави.

Для Естонії, яка межує з Росією, підготовка передбачає не лише готовність сил оборони, а й здатність суспільства функціонувати під час тривалої кризи. Цей підхід відповідає загальній тенденції в регіоні: захист населення, економіки та державних інституцій розглядають як взаємопов'язані складові безпеки.

Латвія залучає бізнес до підготовки країни

Латвія розвиває модель комплексної оборони, яка передбачає співпрацю з приватними компаніями, органами влади та цивільними установами. Під час мобілізаційних заходів підприємства можуть отримувати завдання з підтримки збройних сил, зокрема у сферах транспорту та будівництва.

У вересні та жовтні 2026 року в країні відбулися масштабні військові навчання Namejs. У них взяли участь близько 12 тис. латвійських і союзних військовослужбовців, а також представників Національної гвардії. Під час маневрів перевіряли нові спроможності, процедури та технології збройних сил.

Навчання мають допомогти оцінити готовність підрозділів до дій у реалістичних умовах. Водночас загальна модель комплексної оборони передбачає координацію армії з державними установами, муніципалітетами та приватним сектором.

Литва та інші країни Балтії планують евакуацію населення

Естонія, Латвія та Литва розробляють плани евакуації, зокрема до сусідніх держав. Ці країни усвідомлюють, що в разі масштабного вторгнення власних ресурсів може бути недостатньо для захисту всіх жителів.

У жовтні 2025 року Литва провела навчання, під час яких відпрацьовували евакуацію населення 30 муніципалітетів. Сценарій передбачав переміщення людей до інших регіонів країни, а також за кордон – зокрема до Польщі, Німеччини, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

Окремо країни регіону розвивають транскордонну співпрацю. У березні 2026 року Швеція, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Польща підписали меморандум про захист цивільного населення. Він передбачає спільне планування евакуації через сухопутні кордони, організацію транспортних маршрутів, прикордонного контролю, приймання та реєстрації людей. Особливу увагу мають приділяти захисту вразливих груп населення. Про це повідомляє уряд Швеції.

Нагадаємо, у травні 2026 року «Главком» повідомляв, що країни Балтії почали переймати український досвід захисту від Росії. Тоді йшлося, зокрема, про інтерес до українського досвіду будівництва укриттів і цивільного захисту на тлі загрози атак безпілотників.