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Пєсков закликав учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці здаватися військам РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Пєсков закликав учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці здаватися військам РФ
Речник Кремля зазначив, що скандал навколо подій у Петропавлівській Борщагівці вже набув міжнародного розголосу
фото: росЗМІ, кадр з відео

Речник Кремля прокоментував конфлікт біля будинку з військовослужбовцями Нацгвардії та заявив, що скандал набув міжнародного розголосу

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков закликав українців, які не хочуть воювати за чинну владу, здаватися в полон російським військовим. Так він прокоментував події в Петропавлівській Борщагівці Київської області, де сталися сутички біля будинку з військовослужбовцями, пише «Главком».

«Ви знаєте, що ті, хто не хоче воювати за київський режим, можуть здаватися в полон нашим військовим. Про це ми говоримо вже досить довго», – заявив Пєсков.

Він також зазначив, що скандал навколо подій у Петропавлівській Борщагівці вже набув міжнародного розголосу і звинуватив Європу в тому, що вона «не звертає увагу» на ситуацію.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: Дмитро Пєсков росія Київщина протест війна

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