США попередили країни Затоки про нову війну з Іраном

Вашингтон готує авіацію та посилює військову присутність на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході може загостритися після проміжних виборів до Конгресу США: адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість нової військової операції проти Тегерана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп схиляється до відновлення масштабних ударів по іранській інфраструктурі та ядерних об'єктах. Остаточного рішення він ще не ухвалив. Вашингтон продовжує розглядати дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту.

США готують військові сили до нової операції

Американські військові посилюють протиповітряну оборону та змінюють розташування підрозділів, які можуть опинитися під іранськими ударами. За даними WSJ, США перекидають із Техасу батарею зенітного ракетного комплексу Patriot, а також переміщують військових із вразливих баз у регіоні.

Паралельно американські збройні сили готують бомбардувальники та винищувачі до можливих бойових завдань. Ізраїль також опрацьовує плани поновлення ударів по Ірану. Конкретні терміни потенційної операції та перелік цілей офіційно не оголошені.

Білий дім не підтвердив повідомлень про підготовку нової військової кампанії. Представники адміністрації відмовилися коментувати можливі секретні військові плани, наголосивши, що президент розглядає різні варіанти дій для недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

Іран готує можливу відповідь

Тегеран, зі свого боку, розглядає сценарії відповіді на нові американські та ізраїльські удари. За інформацією Reuters, двоє високопосадовців іранських служб безпеки повідомили агентству, що країна розробила плани атак на підводні кабелі зв'язку в Перській затоці на випадок відновлення бойових дій.

За даними джерел, під загрозою можуть опинитися сім основних інтернет-кабелів під Ормузькою протокою. Їхнє пошкодження здатне порушити регіональний інтернет-зв'язок, фінансові операції та роботу цифрових сервісів. Водночас експерти зазначають, що вплив таких атак на глобальну мережу, найімовірніше, буде обмеженим.

Раніше «Главком» докладно писав про ці плани в матеріалі «Reuters: Іран розробив плани атак на підводні кабелі зв'язку в Перській затоці».

Країни регіону намагаються запобігти ескалації

Попри військові приготування, дипломатичні контакти тривають. 26 жовтня представники Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану зустрілися з іранськими посадовцями в Тегерані. Катар також долучився до зусиль із деескалації у координації зі США. Про це повідомляє Reuters.

Катар закликав Тегеран припинити погрози арабським державам Перської затоки та відновити судноплавство через Ормузьку протоку. Цей морський шлях має стратегічне значення для міжнародних постачань енергоносіїв, а тривалі обмеження руху суден уже посилили напруженість на регіональних енергетичних ринках.

Питання контролю над протокою залишається однією з головних суперечностей між Вашингтоном і Тегераном. Раніше «Главком» повідомляв, що Іран висунув США сім умов для відновлення судноплавства через цей маршрут.

Трамп прокоментував перспективи завершення війни

Під час передвиборчого мітингу президент США заявив, що може завершити війну з Іраном у будь-який момент, коли вважатиме це за потрібне. Він також повторив свою позицію, що протистояння між Вашингтоном і Тегераном триває з 1979 року.

Трамп окремо висловився про подорожчання бензину на тлі війни. Він назвав нинішні економічні труднощі короткостроковими та заявив, що вони мають принести довгострокову вигоду.

«Незабаром ви запитаєте: “Що, в біса, сталося з бензином? Чому він такий дешевий?”» – заявив американський президент.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. За даними WSJ, після голосування адміністрація Трампа може розглянути можливість нової інтенсивної військової кампанії. Водночас до ухвалення остаточного рішення Вашингтон не виключає дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, у вересні США та Іран обговорювали поетапну угоду, яка передбачала відновлення судноплавства через Ормузьку протоку в обмін на послаблення американської блокади та можливий доступ Тегерана до заморожених активів. Переговори ускладнювали розбіжності щодо умов домовленостей і контролю над стратегічним морським маршрутом.