Поліг, захищаючи місто Ізюм. Згадаймо Івана Голодригу

Від початку повномасштабного вторгнення Іван Голодрига обороняв Україну складі 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Голодригу.

20-річний десантник Іван Голодрига помер 14 жовтня 2022 року у київському шпиталі через важкі поранення, яких він зазнав під містом Ізюм Харківської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Іван народився у селі Валя Кузьміна Чернівецької області. Навчався у місцевій школі. Закінчив Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу. Працював у підрозділі охорони швидкого реагування «Тигр» у Чернівцях. Був життєрадісним та позитивним. Завжди знаходив спільну мову зі старшими та молодшими.

З 2021 року служив у лавах Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення Іван у складі 87-го окремого аеромобільного батальйону 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ обороняв Україну від окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Іван Голодрига обороняв Україну від окупантів у складі 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Жили в одному селі, з дитинства знали один одного, багато спогадів про Ванюшу… Не знаю, наскільки я була для нього близька, але він для мене був завжди світлою та доброю людиною, яка завжди могла підтримати, розвеселити і захистити», – зазначила односельчанка Діана.

Поховали захисника у рідному селі на Буковині. У Івана Голодриги залишились сестра Аліна, бабуся та дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.