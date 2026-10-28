Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг, захищаючи місто Ізюм. Згадаймо Івана Голодригу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг, захищаючи місто Ізюм. Згадаймо Івана Голодригу
З 2021 року захисник служив у лавах Збройних сил України
фото: glavcom.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Іван Голодрига обороняв Україну складі 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Голодригу.

20-річний десантник Іван Голодрига помер 14 жовтня 2022 року у київському шпиталі через важкі поранення, яких він зазнав під містом Ізюм Харківської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Іван народився у селі Валя Кузьміна Чернівецької області. Навчався у місцевій школі. Закінчив Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу. Працював у підрозділі охорони швидкого реагування «Тигр» у Чернівцях. Був життєрадісним та позитивним. Завжди знаходив спільну мову зі старшими та молодшими. 

З 2021 року служив у лавах Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення Іван у складі 87-го окремого аеромобільного батальйону 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ обороняв Україну від окупантів.  

Від початку повномасштабного вторгнення Іван Голодрига обороняв Україну від окупантів у складі 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Іван Голодрига обороняв Україну від окупантів у складі 80-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Жили в одному селі, з дитинства знали один одного, багато спогадів про Ванюшу… Не знаю, наскільки я була для нього близька, але він для мене був завжди світлою та доброю людиною, яка завжди могла підтримати, розвеселити і захистити», – зазначила односельчанка Діана.

Поховали захисника у рідному селі на Буковині. У Івана Голодриги залишились сестра Аліна, бабуся та дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці, 15 серпня 2025 року
Санкції в обмін на політв'язнів. Яку гру задумала Росія?
2 жовтня, 11:55
Російська влада може почати процедуру вилучення нерухомості журналіста
У Росії суд заочно заарештував Юрія Дудя: у нього можуть забрати майно
29 вересня, 14:14
Народні депутати фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді
Партія Порошенка вимагає припинити бойові дії (заява)
2 жовтня, 16:18
На відео видно, як російський президент дивиться в різні боки, після чого трансляція переривається
Під час звернення Путіна раптово зникли звук та зображення (відео)
5 жовтня, 17:32
У Києві друга від початку доби повітряна тривога тривала сім хвилин
У Києві друга від початку доби повітряна тривога тривала сім хвилин
5 жовтня, 20:29
Удар завдав шкоди човнам, контейнерам та іншому обладнанню
Росія атакувала човнову станцію у Києві, є постраждалі
10 жовтня, 17:52
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 412 танків
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
13 жовтня, 06:52
Віткофф також наголосив, що президент Дональд Трамп залишається відданим меті завершити війну
Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним
21 жовтня, 20:16
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський провели зустріч
Україна посилить оборону завдяки супутниковим спроможностям Фінляндії – президент
22 жовтня, 20:46

Суспільство

Поліг, захищаючи місто Ізюм. Згадаймо Івана Голодригу
Поліг, захищаючи місто Ізюм. Згадаймо Івана Голодригу
Суд зобов’язав родину Круп знести паркан, що захоплює понад 2 тис. кв. м землі
Суд зобов’язав родину Круп знести паркан, що захоплює понад 2 тис. кв. м землі
В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року
В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови
Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови
В Івано-Франківську жінка підпалила прапор України: її затримали
В Івано-Франківську жінка підпалила прапор України: її затримали

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua